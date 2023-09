iPhone 15 : les livraisons prennent déjà du retard, vous allez devoir patienter

Victimes de leur succès, les iPhone 15 d'Apple affichent un retard de livraison pour presque tous les modèles. Selon les cas, il faudra attendre jusqu'à mi-novembre pour recevoir le sien.

Apple peut se réjouir. Les iPhone 15, sa nouvelle gamme de smartphones, ont été présentés le 12 septembre et visiblement, ils s'arrachent déjà. Ce ne doit pas être une grosse surprise pour la marque à la pomme croquée : en mars dernier, elle avait déjà prévu un grand succès commercial pour les iPhone 15. Peut-être motivés par des prix étonnamment en baisse par rapport aux iPhone 14, les acheteurs ne semble pas avoir perdu de temps pour précommander leur modèle.

Si la firme de Cupertino se frotte les mains, les futurs acquéreurs font plutôt la tête. Les dates de livraison prévues pour les iPhone 15 ne cessent d'être repoussées au fil des jours. En revanche, toutes les variantes ne sont pas affectées de la même façon. Si vous avez la chance de vouloir une configuration en particulier, vous pouvez espérer déballer votre nouvel appareil dès le 22 septembre, date initialement prévue. Sinon, il va falloir s'armer de patience.

La livraison des iPhone 15 est repoussée de parfois 2 mois

Prenons quelques exemples. À l'heure où nous écrivons ces lignes, on constate que si vous commandez un iPhone 15 standard 128 Go de n'importe quelle couleur, il arrivera le 22 septembre. Par contre, si vous passez à 256 Go, le coloris va jouer. Bleu, jaune, vert ou noir ? Pas de retard. Vous avez craqué pour le rose ? La réception est prévue entre le 3 et le 10 octobre. Pour les modèles au-dessus, c'est encore pire. Regardez la capture d'écran ci-dessous : un iPhone 15 Pro Max 256 Go Titane blanc n'arrivera pas chez vous avant le 7 novembre au plus tôt.

Selon les cas, c'est donc une mauvaise nouvelle pour les plus impatients de mettre la main sur un iPhone 15. Il y a bien sûr la solution de choisir un modèle qui sera livré plus vite que les autres, quitte à ne pas prendre ce que l'on voulait à la base. Vous pouvez aussi attendre, en espérant que le retard n'augmente pas.