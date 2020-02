iPhone 12 : Apple le lancerait à la date prévue malgré le coronavirus

L’iPhone 12 serait finalement bien lancé à la date prévue, malgré des rumeurs qui évoquaient un report pour cause de coronavirus. Apple maintiendrait sa keynote de lancement en septembre, et l’appareil serait disponible à l’achat quelques jours plus tard, comme la firme en a l’habitude. Néanmoins les stocks risquent d’être particulièrement faibles, et la pénurie quasi certaine.

L’épidémie de coronavirus fait craindre de nombreux retards dans le lancement de produits high-tech. De nombreuses unités de production tournent en effet au ralenti, lorsqu’elles ne sont pas tout simplement fermées. Pour l’heure, le coronavirus continue de se propager et de provoquer la mort : 1380 personnes sont décédées de la maladie au moment où nous écrivons ces lignes et 63 158 personnes sont infectées.

La situation a déjà conduit les organisateurs du MWC 2020 à annuler le salon, et il se murmure depuis quelques jours que la sortie de l’iPhone 12 pourrait également faire les frais du coronavirus. La semaine dernière, un rapport révélait en effet qu’Apple avait été contraint de ne pas envoyer d’ingénieurs en Chine pour participer à l’étape de validation Engineering Validation Tests (EVT). Une étape antérieure à celle du Design Validation Testing (DVT) lorsque Apple est 100% sûr du design et des fonctionnalité de l’appareil.

Du coup on s’attendait à ce que la date de sortie – voire de présentation – de l’iPhone 12 soit repoussée alors qu’Apple présente habituellement ses nouveaux iPhone dans le courant du mois de septembre. Mais à en croire DigiTimes, la situation ne serait finalement pas aussi grave pour le moment : Apple aurait maintenu la date de présentation initialement prévue, et l’appareil serait, comme habituellement, mis en vente quelques jours après la keynote. Il y aura néanmoins sans doute des pénuries un peu plus intenses que lors du lancement des précédentes générations d’iPhone.

Mais Apple aurait déplacé une partie une partie de sa production d’iPhone 12 à Taïwan, histoire d’atténuer les effets de la situation sanitaire en Chine. Ce nouveau rapport est néanmoins à prendre avec la distance de rigueur : l’épidémie de coronavirus est encore loin d’être endiguée, et la situation pourrait évoluer défavorablement au cours des prochaines semaines.

Source : DigiTimes