iPhone 12 : Apple devrait inclure ce chargeur rapide 20W dans la boîte

La boîte de l’iPhone 12 devrait inclure un chargeur rapide 20 W. C’est en tout cas ce que semble confirmer une image d’un chargeur, reprise par un leaker. Les iPhone 11 sont vendus avec un chargeur 18 W.

Apple avance lentement sur la recharge rapide des iPhone, mais on ne pourra pas dire qu’il n’y a pas de progrès. Avant l’iPhone X, les utilisateurs d’iPhone récents (de mémoire iPhone 6, 6S et 7) pouvaient bénéficier d’une recharge un peu plus rapide en branchant le câble USB vers Lightning sur le bloc d’alimentation des iPad.

Les iPhone 12 se rechargeront un peu plus vite

Puis l’iPhone X est sorti – Apple a pourtant continué de fournir un adaptateur classique, sous-dimensionné pour l’appareil. Pour profiter de la recharge rapide, il fallait en plus du smartphone acheter un bloc d’alimentation plus puissant (idéalement celui des MacBook), et un câble USB C vers Lightning adapté.

Il a fallu attendre l’iPhone 11 pour qu’Apple daigne intégrer un bloc de charge rapide 18W dans la boîte, en plus d’un câble USB type C. A en croire le leaker Mr White, sur Twitter, l’iPhone 12 embarquera donc un chargeur 20 W, donc légèrement plus puissant. En plus d’une photo de l’étiquette, Mr White montre une photo des composants à l’intérieur.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

Dans ce qui semble être un prototype en plastique transparent – à moins que cela ne devienne un nouveau coloris. Ou que Mr White ait utilisé le filtre photo du OnePlus 8 Pro qui permet de voir au travers de certains matériaux. Les prévisions de Mr White ne se vérifiant pas toujours, il faut prendre l’info avec la prudence de rigueur.

Néanmoins des internautes rapportent que quelques prototypes d’appareils avec un revêtement en plastique transparent fumé auraient été montrés en marge du WWDC2020. Ce dont nous n’avons pas la confirmation. D’autant que l’événement est en général plutôt réservé aux lancements software.

Lire également : iPhone 12 (2020) – date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

Notez par ailleurs que si Apple pourrait un peu augmenter la puissance du chargeur rapide, on s’attend aussi à ce que la firme retire un nouvel accessoire de la boîte. Les EarBuds, autrement dit les écouteurs filaires classiques, devraient ainsi disparaître. Apple avait également supprimé l’adaptateur Lightning vers jack audio 3.5 mm avec l’iPhone XS.