iPhone 12 : la beta d’iOS 14 confirme l’écran 120 Hz

Les iPhone 12 devraient bien être équipés d’un écran 120 Hz. Une nouvelle option apparue dans la beta de la mise à jour iOS 14 confirme en effet à demi-mots l’arrivée de cette fonctionnalité tant attendue.

Ce lundi 22 juin, Apple a dévoilé toutes les nouveautés de la mise à jour iOS 14 dans le cadre de la conférence d’ouverture du WWDC 2020. Cette nouvelle itération comporte son lot de nouveautés, comme les widgets, l’App Library intelligente, App Clips ou encore des appels entrants plus discrets. Dans la foulée, Cupertino mettait en ligne la première beta d’iOS 14 destinée aux développeurs.

Après avoir installé la beta, de nombreux curieux se sont mis en quête d’indices concernant les iPhone 12. Il n’est pas rare qu’une version test d’iOS révèle plusieurs éléments de la fiche technique des futurs iPhone plusieurs mois avant la keynote de lancement.

Ben Geskin, célèbre informateur, a rapidement découvert un indice pointant vers l’intégration d’un écran 120 Hz. Dans le menu Accessibilité, disponible dans les réglages de l’iPhone, une option permet désormais de limiter le taux de rafraichissement de l’écran à 60 Hz. Pourtant, les iPhone déjà sur le marché, dont les iPhone 11, sont limités à une fréquence de 60 Hz. Il s’agit clairement d’une nouvelle preuve pointant vers l’ajout d’un écran 120 Hz sur les iPhone 12.

D’après plusieurs fuites apparues au cours des derniers mois, Apple équiperait ses nouveaux iPhone d’un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Le leaker Max Weinbach affirme en effet que les futurs iPhone seraient capables de passer automatiquement de 60 à 120 Hz en fonction des usages de l’utilisateur. Par exemple, l’écran pourrait basculer en 120 Hz lorsqu’un jeu ou une vidéo est lancée. Pour conserver l’autonomie de la batterie, Apple pourrait permettre aux utilisateurs de brider l’écran en se rendant dans les réglages.

On notera que l’option permettant de brider l’écran à 60 Hz n’est pas apparue dans la beta d’iOS 14 que nous avons installé sur l’iPhone X. Quoi qu’il en soit, tous les indices pointent vers l’intégration d’un écran 120 Hz. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

If you got to Settings – Accessibility – Motion, you can see an option to limit the maximum frame rate of the display to 60 frames per second (@JunoTecho sent me the screenshot)

But why, if iPhone 11 Pro Max display can’t go higher than that anyway? https://t.co/GmcVjcTFQ3 pic.twitter.com/Otgc8GEkjf

— Ben Geskin (@BenGeskin) June 23, 2020