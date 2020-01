iPhone : l’UE veut forcer Apple à abandonner le port Lightning pour un chargeur universel

L’Union Européenne veut forcer Apple à abandonner le port Lightning de ses iPhone et iPad pour opter pour un chargeur universel. Malgré les protestations de la firme de Tim Cook, les députés européens plaident en effet pour l’imposition d’un chargeur unique pour tous les smartphones en Europe.

Ce jeudi 30 janvier 2020, les députés européens ont plaidé en faveur d’un chargeur universel pour smartphones en Europe au nom des droits des consommateurs et de l’environnement, rapportent nos confrères du Parisien. La résolution non contraignante a été adoptée par 582 des eurodéputés. Seuls 49 des voix s’y sont opposées. « L’offre pléthorique de chargeurs entraîne […] des coûts excessifs et des désagréments pour les consommateurs, et génère une empreinte écologique inutile » estiment les députés.

« Le défi climatique exige qu’on mette fin aux 51 000 tonnes de déchets électroniques par an liées à la diversité des chargeurs » affirme Geoffroy Didier, député du Parti populaire européen. Les deux mesures phares de la résolution sont les suivantes : uniformiser le marché des connectiques et des accessoires autour de l’USB-C et ne plus contraindre les marques à intégrer un câble USB et un chargeur dans chaque boite de téléphone.

Les députés réclament des mesures d’ici le mois de juillet 2020 malgré la réticence des grands acteurs de l’industrie du smartphone, dont Apple. Plusieurs jours avant le vote, Apple s’est farouchement opposé à l’imposition d’un chargeur unique. La firme de Cupertino estime cette décision « étoufferait l’innovation au lieu de l’encourager et nuirait aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble ».

Le groupe californien ajoute que l’imposition d’un chargeur universel risques de créer « un volume sans précédent de déchets électroniques et gênerait fortement les utilisateurs ». Selon Apple, un milliard d’usagers utilisent en effet un appareil doté d’un port Lightning (iPhone, iPod ou iPad). Bien décidé à agir contre les plans de l’Union Européenne, Apple aurait exercé un « intense lobbying » avant le vote de la résolution. Sans succès.

Il ne reste pourtant que 3 types de chargeurs sur le marché

L’Union Européenne évoque une « offre pléthorique de chargeurs » sur le marché du smartphone. Pourtant, les types de chargeurs proposés par les constructeurs ne sont plus si nombreux que pendant les années 2000. Actuellement, les fabricants se sont réunis autour de trois connecteurs : le microUSB (un connecteur en voie de disparition, qu’on trouve encore uniquement sur les smartphones d’entrée de gamme), l’USB-C (le connecteur le plus répandu), et le port Lightning d’Apple.

On est loin de la multitude de connecteurs différents proposés avant 2010 (plus de 30 chargeurs différents). Sous la pression de l’UE, 14 constructeurs de smartphone (comme Apple, Nokia ou Samsung) ont en effet signé en 2009 un protocole d’accord selon lequel ils s’engagent à harmoniser leurs chargeurs dans une période de deux ans. Depuis, la pléthore de chargeurs sur le marché s’est donc considérablement réduite.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’Union Européenne cherche à imposer un chargeur unique aux fabricants de smartphones. En 2014 déjà, l’Union Européenne s’engageait à imposer un chargeur de smartphone universel dans les 3 ans. Jusqu’ici, l’idée d’un chargeur unique n’est jamais parvenue à s’imposer.

Source : Le Parisien