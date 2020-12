iPhone 12, 11, XS, SE… : un bug d’iOS 14 bloque les notifications des messages reçus

De nombreux modèles d’iPhone, dont les iPhone 12, 11, XS ou SE, rencontrent un problème de notifications depuis l’installation de la mise à jour vers iOS 14. D’après les témoignages, un bug bloque l’apparition des notifications liées aux messages reçus. Des solutions de contournement existent en attendant qu’Apple ne déploie un correctif.

Souvenez-vous : il y a quelques semaines, nous vous rapportions qu’un bug gênant empêchait les iPhone 12 de recevoir les notifications de certains SMS. Malgré le correctif intégré à la mise à jour iOS 14.2.1, de nombreux utilisateurs continuent de ne plus recevoir de notification lorsqu’un iMessage ou un SMS est reçu.

Au vu des nombreux témoignages apparus sur la toile ces derniers jours, ce bug n’est pas cantonné aux iPhone 12, rapportent nos confères de The Verge. « Les notifications texte / vibrations ne fonctionnent pas en mode silencieux avec écran verrouillé dans iOS 14 sur mon iPhone 11 Pro Max » témoigne un utilisateur sur le forum officiel d’Apple.

Un correctif pour la mise à jour iOS 14.4 ?

La plupart des témoignages pointent du doigt iOS 14, la dernière mise à jour majeure de l’OS mobile. Tous les iPhone touchés ont installé la mise à jour au cours des dernières semaines. D’après certains internautes, les bugs touchent particulièrement les messages reçus dans une conversation épinglée (une option apparue avec iOS 14). Au vu des nombreux retours, ce bug touche une large partie des utilisateurs d’iPhone. Néanmoins, nous n’avons rien remarqué d’anormal sur notre iPhone 12 Pro Max (sous iOS 14.3 en beta) ni sur notre iPhone X (sous iOS 14.2).

Plusieurs témoignages mettent en avant des solutions de contournement. Par exemple, certains témoignages conseillent de désactiver l’application Messages sur Mac, de fermer l’application après l’envoi d’un message ou de supprimer et rajouter votre contact. Ces astuces permettent d’éviter que les notifications ne s’affichent pas.

Il est fort probable qu’Apple ait déjà conscience des dysfonctionnements rencontrés par les iPhone. On s’attend à ce que la firme intègre un correctif dans une prochaine mise à jour d’iOS. Selon The Verge, aucun correctif dédié à ce bug n’est présent dans la mise à jour iOS 14.3 , dont le déploiement en version finale débutera la semaine prochaine. Peut-être pour iOS 14.4 ? On vous en dit plus dès que possible.

Source : The Verge