Nintendo Switch 2 : à peine sortie, les meilleures offres sont déjà sur Cdiscount, vite !

On y est ! La Nintendo Switch 2 vient tout juste de sortir. C’est le moment de profiter des meilleures offres de lancement. Chez Cdiscount, vous pouvez profiter de plusieurs promotions très intéressantes. On vous explique tout.

Depuis quelques semaines, les amateurs de jeux vidéo et les fans de Nintendo sont très impatients d'avoir entre les mains la toute nouvelle Switch 2. Ce n’est pas tous les jours que sort une console nouvelle génération et l’expérience nous a appris que les stocks au lancement ne sont pas énormes. Alors il ne va pas falloir tarder avant de passer commande !

En plus, pour fêter le lancement, certains revendeurs proposent des réductions pour pouvoir vous acheter la console, des jeux ou des accessoires à prix mini. C’est le cas de Cdiscount qui propose plusieurs offres très attractives :

Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Sacoche Offerte à 499,99€

à 499,99€ Console Nintendo Switch 2 à 439,99€

à 439,99€ Mario Kart World à 69,90€

à 69,90€ The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition à 59,90€

à 59,90€ Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition à 49,90€

à 49,90€ Caméra Plante Piranha à 39,99€

Et si vous êtes un nouveau client Cdiscount, vous pouvez bénéficier de 10 euros offerts dès 50 euros d’achat avec le code promo HELLO10.

Pour rappel, le prix de vente officiel de la Switch 2 est de 469,99 €. Le bundle avec le jeu Mario Kart World (sans la sacoche) coûte lui normalement 509,99 €. Et le prix conseillé de Mario Kart World est de 89,99 €.

Acheter la Switch 2 sur Cdiscount

Acheter le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Sacoche Offerte sur Cdiscount

Faut-il craquer pour la Nintendo Switch 2 ?

Suite au succès phénoménal de la Nintendo Switch, la firme japonaise était attendue au tournant. La Switch 2 apporte donc de nombreuses nouveautés et améliorations.

Si le design reste assez proche de la Switch classique, elle profite tout de même d’un format plus grand avec un écran à bords fins de 7,9 pouces. La console est logiquement aussi un peu plus imposante avec des dimensions de 116 × 270 x 14 mm. Les Joy-Con ont aussi étaient améliorés avec l’arrivée d’une attache magnétique et la possibilité de les utiliser comme une souris.

Si l’écran n’est pas OLED mais LCD, il propose pourtant une qualité d’affichage irréprochable avec une large gamme de couleurs et une compatibilité HDR10 qui offre des contrastes très profonds. La définition passe elle de 720p sur la Switch 1 à 1080p sur la Switch 2. L’image est donc bien plus détaillée. En la posant sur sa station d'accueil, la Nintendo Switch 2 affiche même sur votre TV une image 4K à 60 images par seconde.

La Switch 2 est aussi bien plus puissante avec l’arrivée d’un tout nouveau processeur signé Nvidia. Et le stockage interne a été multiplié par 8 avec une capacité de 256 Go, parfait pour stocker plus de jeux et de sauvegardes. Et vous pourrez toujours augmenter votre stockage avec des cartes microSD Express.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre dossier complet sur la Nintendo Switch 2.

Acheter la Switch 2 sur Cdiscount à 439,99€