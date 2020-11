iPhone 12 : un bug empêche de recevoir certains SMS

Les iPhone 12 rencontrent un bug. D'après les témoignages de plusieurs utilisateurs, les SMS envoyés par certains contacts dans des discussions de groupe n'apparaissent pas. D'autres affirment ne pas recevoir de notifications lorsqu'un nouveau message est reçu. Ils pointent du doigt la mise à jour iOS 14.1 ou iOS 14.2, déployée récemment par Apple.

D'après nos confrères de MacRumors, un bug empêche les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini de recevoir certains SMS. Sur le forum de MacRumors, d'Apple ou encore sur Reddit, on trouve en effet de nombreux témoignages d'usagers qui rencontrent des dysfonctionnements avec l'application Messages. Les premiers bugs ont été rapportés il y a un peu plus d'une semaine.

“Je suis passé au 12 Pro et j'ai donné mon 11 à ma femme. Quelques jours plus tard, elle a demandé pourquoi je ne répondais pas au fil de discussion que nous avons pour ma famille et j'ai remarqué que je ne les recevais pas” témoigne un utilisateur sur le forum officiel d'Apple. Pour corriger le problème, les usagers les plus aguerris ont réinitialisé leur smartphone. En vain.

Le bug empêche de recevoir les SMS provenant de smartphones Android

Plusieurs témoignages affirment que les bugs ne surviennent que lors des échanges avec un utilisateur de smartphone Android. “Un de mes enfants est un utilisateur Android. Hier soir, il est venu me voir et m'a demandé pourquoi je n'avais pas répondu à ses deux SMS envoyés au groupe. J'ai vérifié mon ‌iPhone‌ et je n'ai reçu aucun SMS de sa part dans le chat” explique un usager sur le forum de MacRumors.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont formulé des hypothèses sur l'origine du bug. Certains accusent la mise à jour vers iOS 14.1 ou iOS 14.2 de détraquer l'application Messages des nouveaux iPhone. D'autres pensent que la mise à jour fait plutôt planter la connexion cellulaire de leur terminal.

On notera que la plupart des utilisateurs ayant rencontré des bugs avec leur iPhone 12 résident aux Etats-unis. Beaucoup de témoignages proviennent d'abonnés de l'opérateur Verizon. Il n'est pas impossible que le bug soit cantonné à ceux-ci. De nôtre côté, nous n'avons rien remarqué sur notre iPhone 12 Pro Max. Et vous ? Avez-vous rencontré des soucis avec Messages sur votre nouvel iPhone ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Soruce : MacRumors