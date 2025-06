Ce nouvel iPhone va battre un record et les avantages pour l’utilisateur sont très concrets

Les iPhone de l'année prochaine disposeraient d'une nouvelle technologie de puce, avec une gravure de seulement 2 nm et la RAM soudée directement avec le CPU, le GPU et le NPU. Ces changements sont loin d'être anodins pour les performances délivrées par les mobiles concernés.

Apple est souvent le premier à adopter les nouvelles technologies de gravure de puce pour ses iPhone, et ses prochains modèles ne devraient pas échapper à la règle. Les iPhone 18 Pro attendus pour l'année prochaine devraient être propulsés par un SoC A20 gravé selon un procédé en 2 nm de TSMC, ce qui constituerait une première.

L'information provient de l'analyste Jeff Pu, du cabinet GF Securities, et a été partagée par MacRumors. On apprend aussi de ce rapport que cette puce sera conçue à partir d'une nouvelle technologie baptisée Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Celle-ci va apporter un changement de taille : désormais, la RAM sera intégrée sur le même composant que le CPU, le GPU et le NPU, et non plus à côté.

Android à la traîne, mais pas pour longtemps ?

Cette nouvelle architecture matérielle devrait permettre à l'Apple A20 d'offrir des performances encore meilleures, une gestion thermique mieux maitrisée et une consommation énergétique plus faible (pour une autonomie plus longue, donc), ce que le passage à une gravure plus fine devrait aussi faciliter. Souder la RAM avec les autres éléments majeurs du SoC pourrait aussi contribuer à libérer de l'espace à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait alors être exploité par Apple. Cela serait particulièrement utile pour le potentiel iPhone 18 Fold, puisqu'Apple devrait commercialiser son premier mobile pliable en 2026.

Si les iPhone 18 Pro vont battre un record à leur sortie, les constructeurs Android devraient vite rattraper leur retard. Apple s'assure la primeur des nouveautés technologiques de TSMC, mais pas l'exclusivité. Il est probable que le Snapdragon 8 Elite 3 de Qualcomm bénéficie lui aussi d'une gravure en 3 nm et du WMCM. De premiers smartphones Android haut de gamme pourraient donc profiter de ces avancées quelques mois après le lancement des iPhone 18 Pro, fin 2026 ou début 2027. On pense notamment aux futurs Galaxy S27, si Samsung ne retourne pas à l'Exynos entre temps.