Google Traduction ajoute une petite fonctionnalité très utile dans l’application mobile

Google Traduction va bientôt accueillir un nouveau bouton. Grâce à lui, les utilisateurs pourront instantanément lancer une recherche sur du texte traduit. Pratique si vous souhaitez en apprendre plus sur un mot ou une expression par exemple.

Pour rester dans le TOP 10 des meilleures traducteurs universels, Google ne cesse d'améliorer les fonctionnalités offertes par Google Traduction. En octobre dernier, la firme de Mountain View a par exemple annoncé de belles nouveautés sur son application.

En effet, les fonctions de traduction instantanée ont gagné en efficacité, avec notamment la possibilité d'afficher en temps réel des icônes de prononciation, des synonymes, la définition d'un mot ou encore d'autres traductions.

Et puis en février 2025, ce fut au tour de l'IA Gemini de s'inviter sur Traduction… Avec une multitude de fonctionnalités inédites à la clé. L'IA peut ainsi répondre à n'importe quelle question sur une traduction, ou vous éclairer sur des nuances de vocabulaire, de grammaire ou de ton. Gemini peut aussi reformuler une traduction, et ou en proposer d'autres dans dans des dialectes/langues régionales par exemple.

Traduction s'offre un nouveau bouton bien pratique

Poursuivant sur cette lancée, Google a testé en avril 2025 une autre fonctionnalité inédite plutôt appréciable pour Traduction. Pour résumer, la compagnie américaine a ajouté un nouveau raccourci pour lancer immédiatement une recherche Google sur du texte traduit. Concrètement, ce bouton avec le logo G viendra se loger juste à côté de celui dédié au copier-coller.

En appuyant dessus, une autre fenêtre s'ouvrira et vous pourrez y trouver des résultats de recherche sur le texte traduit à la fois dans la langue source et la langue cible ! Plutôt pratique si vous désirez en apprendre plus sur un mot, une phrase ou une expression en particulier. Notez qu'on ne sait pas encore si la recherche s'affichera soit dans l'appli Google, ou dans votre navigateur par défaut.

Mais qu'importe, on devrait bientôt être fixé. Comme nous le rapportent nos confrères du site Android Authority, le raccourci de recherche Google pour Traduction est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs de la version 9.10.70.766168802.3. De notre côté, nous sommes encore sur la précédente mouture, donc on imagine que son déploiement se fera de manière progressive. En d'autres termes, tout le monde devrait pouvoir en profiter très bientôt.