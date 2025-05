Nouvelle Huawei Watch 5 : tous les détails sur la montre avec X-TAP (et les cadeaux qui vont avec)

À l’occasion du lancement de sa nouvelle Watch 5, Huawei propose une offre plutôt généreuse : réduction immédiate, écouteurs, bracelet et services offerts. Mais au-delà du bon plan, que vaut vraiment cette montre connectée pensée pour la santé ?

Huawei revient sur le devant de la scène des montres connectées avec la Watch 5, un modèle qui veut conjuguer design haut de gamme, suivi santé avancé et autonomie jusqu’à 11 jours. Présentée comme un outil complet et autonome, la montre s’adresse aussi bien aux sportifs qu’aux utilisateurs soucieux de leur bien-être quotidien. Une proposition ambitieuse, à la croisée du luxe discret et de la technologie utile.

Des offres très intéressantes, mais une question se pose tout de même : que vaut cette nouvelle HUAWEI Watch 5 ? On vous dit tout ci-dessous.

Un design qui cache bien son jeu

Huawei soigne les apparences, mais pas que. Tous les modèles arborent un écran LTPO 2.0 protégé par un verre saphir sphérique, monté sur un boîtier en titane aérospatial (46 mm) ou en acier 904L (42 mm), un alliage prisé en horlogerie de luxe. Résultat : une montre visuellement sobre, mais conçue pour durer.

L’inspiration vient de la ligne de Kármán, frontière entre l’atmosphère et l’espace : un boîtier fuselé, une couronne trapézoïdale héritée des modèles précédents, et une ergonomie pensée pour épouser le poignet sans gêner les mouvements. L’écran, lui, affiche une luminosité jusqu’à 3000 nits et des bordures réduites à 1,8 mm. Autant dire que même en plein soleil, on y voit clair.

Une station de santé au poignet

Le vrai saut technologique se trouve à l’intérieur. La HUAWEI Watch 5 inaugure X-TAP, une technologie de capteurs multiples activée par une pression de 3 secondes. Ce geste permet d’accéder au Panorama Santé, une fonction qui mesure en une minute 9 indicateurs clés, dont la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), l’ECG, la SpO₂ ou encore la rigidité artérielle. Le tout avec un capteur 3-en-1 positionné au bout du doigt.

L’intérêt ? Une meilleure précision, surtout pour l’oxygène sanguin, souvent approximatif au poignet. Ici, Huawei s’approche du rendu d’un oxymètre professionnel : lecture en 10 secondes, suivi continu, et détection des zones à risque (sous les 90 %). L’ensemble est intégré à l’application Huawei Santé, qui croise les données de sommeil, d’activité et de stress pour générer des recommandations personnalisées. Et le plus nonnégligeable, grâce à la technologie X-TAP, vous accédez à votre bilan de santé en une seule touche !

L’approche est résolument proactive : si un indicateur dérape, la montre vous le fait savoir. Et plutôt que d’inonder l’écran de courbes, elle privilégie les résumés graphiques lisibles, et même quelques jeux ou interactions ludiques pour démystifier la santé connectée. Un bon compromis entre sérieux et simplicité.

Une autonomie qui s’adapte à vos habitudes

Autre particularité : la Watch 5 propose deux modes d’autonomie. Le mode standard permet de tenir 3 jours (42 mm) ou 4,5 jours (46 mm) avec toutes les fonctions actives. Le mode ultra-longue durée pousse jusqu’à 7 jours (42 mm) et 11 jours (46 mm), en réduisant certaines animations ou connexions.

Le basculement entre les deux se fait en 3 secondes, un vrai plus pour alterner entre usage quotidien et week-end prolongé sans chargeur. La recharge complète, elle, demande 60 à 90 minutes selon la taille.

Une montre qui appelle sans smartphone

Le module eSIM est intégré, ce qui signifie que la Watch 5 peut passer des appels, envoyer des messages ou utiliser la navigation, même sans smartphone à proximité. Une fonction pensée pour les sportifs ou les utilisateurs qui préfèrent sortir légers.

Le tout s’appuie sur une compatibilité Wi-Fi 6 (débit max 65 Mbps), et un système de positionnement Huawei Sunflower, couplé à plus de 100 modes sportifs : randonnée, ski, football, natation… en intérieur comme en extérieur, avec ou sans GPS.

Et côté gestuelle, ça donne quoi ?

La HUAWEI Watch 5 se veut aussi intuitive, grâce à une fonction de contrôle gestuel. Deux mouvements simples sont proposés : Double Slide (glissement du pouce sur l’index) et Double Tap, pour interagir sans toucher l’écran. Répondre à un appel, arrêter une alarme ou gérer la musique devient possible d’un simple geste de la main.

Cette interaction, activable via l’appli Huawei Santé, ajoute une couche de confort bien pensée. Le tout fonctionne aussi bien sous Android que sous iOS, ce qui évite de cloisonner les usages.

Finalement, avec la Watch 5, Huawei signe une montre connectée à la fois élégante, précise et polyvalente. Capable de suivre des indicateurs de santé avec un niveau de détail rare, d’assurer une autonomie adaptée aux usages, et de fonctionner sans smartphone, elle s’inscrit dans la tendance des objets connectés qui se veulent plus autonomes, plus personnels. Un concentré de technologies discrètes, pensé pour s’adapter aux rythmes de vie actuels.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.