Urssaf : un versement de 930 euros arrive-t-il vraiment sur votre compte ? Tout savoir sur cette info qui enflamme le Web

Depuis plusieurs jours, une information émanant du Web indique qu'une aide de l'Urssaf à hauteur de 930 euros est versée directement sur le compte bancaire de certains professionnels. L'organisme français a tenu à réagir.

Les arnaques ciblant les organismes français sont de plus en plus fréquentes sur le Web. À la fin de l'année 2024, l'Assurance Maladie avait fait l'objet d'une campagne de phishing. Deux ans et demi plus tôt, l'Urssaf avait aussi été victime d'une campagne malveillante. Cette fois-ci, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) appelle à la vigilance des auto-entrepreneurs français depuis son site officiel.

“L’Urssaf vous alerte sur la publication d’informations faisant état de l’existence d’une « aide Urssaf » de 930 € versée aux auto-entrepreneurs par nos services. Il s’agit d’une fausse information. Aucune aide de ce type n’est proposée par l’Urssaf. Pour connaître les aides dont vous pouvez bénéficier, rendez-vous sur notre site officiel“.

L'Urssaf appelle à la prudence à cause d'un soi-disant versement de 930 euros

Après avoir fait une brève recherche en ligne, nous avons consulté un article (daté du 30 avril 2025) qui évoque bien le soi-disant versement de 930 euros si les auto-entrepreneurs remplissent une condition. Selon l'article en question, pour obtenir cette ‘aide Urssaf', il suffirait d'ajouter les initiales « EI » sur chaque document administratif de l'auto-entrepreneur.

Grâce à cette démarche, l'entrepreneur bénéficierait ainsi de la somme de 930 euros venant de l'Urssaf qui, en réalité, ne sera jamais versée. En revanche, la mention « EI » (pour entrepreneur individuel) existe bel et bien et est obligatoire depuis le mois de mai 2022.

Suite à la diffusion de la fausse nouvelle sur le Web, des comptes utilisateurs issus des réseaux sociaux comme Facebook, Pinterest et TikTok n'ont pas hésité à relayer cette fausse information quelques semaines plus tard. Une vidéo TikTok qui a d'ailleurs partagé la fake news a été vue plus de 30 000 fois par les internautes.

Enfin, si vous avez un doute, il est possible de contacter directement l’Urssaf, par téléphone ou depuis la messagerie sécurisée du site https://autoentrepreneur.urssaf.fr/services/. Un conseiller pourra alors répondre à toutes vos questions et vous informera sur les aides dont vous pouvez bénéficier.