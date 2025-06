Générer la photo de votre âme soeur grâce à ChatGPT : la nouvelle tendance virale qui donne des résultats très surprenants

Une nouvelle tendance autour de l'IA enflamme en ce moment les réseaux sociaux : il s'agit de donner sa photo à ChatGPT tout en lui demandant de générer en retour la photo de son âme-soeur – à partir de celle-ci. N'espérez pas, au demeurant, autre chose qu'un bon fou-rire.

Après les photos relookées par ChatGPT façon studio Ghibli, c'est une nouvelle tendance radicalement différence qui est en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. Comme nous l'avons repéré sur ce thread reddit des internautes s'amusent à demander à l'IA de OpenAI de générer la photo de leur partenaire idéal à partir de leur propre photo.

Signe que l'IA n'est pas encore tout à fait au point du côté de la romance, ses résultats sont… assez hilarants faute d'être réellement “utiles” – si l'on peut qualifier de la sorte ce genre de requêtes. Dans de nombreux cas, l'IA se contente du minimum syndical, en posant une moustache sur les portraits féminins (mais aussi parfois ceux des hommes si l'utilisateur a les cheveux longs).

ChatGPT va-t-il vous montrer votre type idéal ? Tout dépend de vos envies…

Ou alors ChatGPT se contente de générer la même personne, toujours avec une moustache et des traits à peine plus féminins dans le cas de nombreux portraits masculins. Certaines demandes plus précises aboutissent à des résultats à peine plus convaincants. En donnant par exemple simplement les traits de l'autre sexe à la même personne, dans la même pièce.

Dans un cas, le générateur a également interprété le terme “partenaire” comme une invitation à changer la pose, tendant la main vers le 3e mur, le tout dans une patinoire. Peut-être pour signifier que vous allez faire partie d'un grand spectacle sur glace l'instant d'après. Evidemment, tout cela amuse beaucoup les redditeurs, qui y vont aussi de leurs blagues.

L'un d'entre eux montre, dans une capture, que le chat refuse tout simplement de terminer de générer la photo de son âme soeur. Tandis qu'un autre, se retrouve avec une photo… de main. Il ne tient qu'à vous de vous essayer (ou pas) à ce petit jeu. Tout ce qu'il vous faut est un portrait de vous, et de demander à ChatGPT de générer la photo de votre âme-soeur à partir de ce dernier, dans votre prompt.