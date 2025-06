C’était inévitable : il y aura bien un film sur ChatGPT et son patron charismatique (et on connaît déjà l’histoire)

ChatGPT, OpenAI et le patron de la firme Sam Altman seront au coeur d'un film qui arrive bientôt au cinéma. L'histoire elle-même se centrera sur une période particulièrement difficile fin 2023. Voici ce que l'on sait du projet.

Amazon MGM est en train de boucler un projet de film autour de Sam Altman, le patron de OpenAI qui édite ChatGPT. Plusieurs noms d'acteurs circulent pour le casting. Sam Altman lui même pourrait être incarné par Nicholas Braun, qui a récemment incarné le personnage de Greg dans Succession sur HBO.

Plus hypothétique, Will Arnett pourrait prendre le rôle de Ilya Sutskever, un administrateur cé de la firme. L'acteur est connu pour son rôle dans la série Arrested Development. D'autres grands noms pourraient aussi être de la partie, même si tout cela doit être pris avec son grain de sel de rigueur à ce stade du projet. Comme par exemple un Matt Damon dans le rôle de Greg Brockman.

Quelle sera l'histoire du film sur Sam Altman ?

Ou encore Nasim Pedrad dans le rôle de Mira Murati, la CTO de l'entreprise. Encore une fois, rien n'est acté pour le casting, et il faut donc prendre ces noms comme de simples hypothèses. Toutefois une chose est plus certaine : l'histoire qui sera au coeur du film. En effet, vers la fin de 2023, le conseil d'administration de OpenAI a pris une décision soudaine, complètement inattendue de l'extérieur.

Alors que la firme emmenée par Sam Altman marquait des points et réussissait à attirer toujours plus de capitaux, les membres du conseil débarquent assez sèchement son patron. Le début d'un feuilleton assez haletant qui va se terminer quelques jours plus tard par un énorme coup de pression de la part de Microsoft – qui investit au passage massivement dans l'entreprise, mettant au passage la main sur une partie de ses technologies.

De quoi lui permettre de proposer toujours plus d'IA dans l'écosystème Bing et Windows 11. Le dirigeant est alors réintégré dans ses fonctions, avec encore plus d'influence au sein de OpenAI. On ne sait pas encore quand commencera le tournage, ou plus globalement le calendrier de sortie dans les salles, mais il ne fait aucun doute à en croire cette info révélée par The Hollywood Reporter que l'on en saura plus très bientôt.