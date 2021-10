iPad mini 6 : après les saccades, l’écran souffre de problèmes de distorsion

Bien que le nouvel iPad mini 6 se rapproche du nouvel iPad Pro en termes de fonctionnalités, son écran semble connaître un nombre significatif de problèmes, et Apple ne devrait rien faire pour les corriger.

Peu après la sortie du nouvel iPad mini 6, les premiers utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater que le défilement de l’écran était saccadé. Ce problème, nommé « Jelly Scrolling », se traduit par un effet d'oscillation entre la partie gauche et la partie droite lorsque le contenu se déplace rapidement.

Malgré de nombreuses plaintes des clients, Apple s’est défendu en expliquant que tout était normal. D’après le géant américain, ces écrans LCD se rafraîchissent ligne par ligne, ce qui crée un léger décalage entre le moment où les lignes du haut et du bas de l'écran sont rafraîchies. Pourtant, aucun autre iPad ne semble souffrir du même problème.

L’écran de l’iPad 6 mini est une catastrophe

Il semble qu’il ne s’agisse pas de l’unique problème de l’écran de la tablette, puisque de nouveaux utilisateurs ont remarqué qu’il souffrait de décoloration et de distorsion. En effet, un utilisateur sur Reddit a remarqué que lorsqu’il appuyait sur l’écran, une distorsion et une décoloration d’environ un pouce apparaissaient à quelques centimètres de son doigt, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Le problème est susceptible d'apparaître de manière plus évidente avec un thème sombre lorsqu'un geste de tapotement et de maintien est effectué, comme lors du déplacement d'objets à l'écran. D’après l’utilisateur, il semble qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé, puisque même après avoir demandé un remplacement, le nouvel appareil souffrait également des mêmes problèmes.

L'employé de l'Apple Store aurait suggéré qu'il pourrait y avoir un futur rappel d'iPad mini en raison de problèmes d'affichage. Cependant, cela semble hautement improbable à ce stade, car Apple s’est déjà exprimé sur les différents problèmes que rencontraient les utilisateurs. On imagine que si les plaintes se multiplient, Apple pourrait peut-être changer d’avis. Pour l’instant, les utilisateurs concernés par ces soucis peuvent apporter leur iPad mini dans un Apple Store ou un centre de réparation pour demander un appareil de remplacement.