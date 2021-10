Galaxy Tab S8 : prix, design, date de sortie, specs… on sait tout sur la tablette !

Une fuite massive a eu lieu à propos de la Galaxy Tab S8, prochaine tablette haut de gamme de Samsung. Cette indiscrétion dévoile non seulement tous les contours ergonomiques du produit, mais également les principaux éléments de sa fiche technique, ainsi que son prix approximatif. Sa sortie est début 2022, un peu plus d’un an après la Galaxy Tab S7.

La Galaxy Tab S7 est sortie il y a bientôt un an. Nous avons eu l’occasion de tester la déclinaison « Plus » de cette tablette haut de gamme. Et nous lui avons attribué une excellente note. Il faut dire que la gamme Galaxy Tab S est l’une des meilleurs sur le marché des ardoises sous Android. Et elle ne cesse de s’améliorer, s’inspirant largement des technologies introduites dans les smartphones comme le Galaxy S21 Ultra.

Depuis deux mois, des rumeurs affirment que Samsung travaille sur une remplaçante, nommée sans grande surprise par les experts de l’indiscrétion « Galaxy Tab S8 ». Cette tablette pourrait même se décliner en une Tab S8 « Ultra », avec un écran géant de 14,6 pouces. Chassant sur les terres de l’iPad Pro d’Apple, un tel produit pourrait aisément remplacer un ordinateur portable type Chromebook.

La Galaxy Tab S8 ressemble beaucoup à la Galaxy Tab S7

Aujourd’hui, la version classique de la Galaxy Tab S8 a fait l’objet d’une fuite massive. Le leaker français Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, a diffusé sur Twitter et sur le site indien Zouton des rendus de la tablette, révélant l’ensemble des détails ergonomiques. Et premier constat : Samsung s’est considérablement appuyé sur la Galaxy Tab S7 pour créer sa nouvelle tablette.

Châssis en aluminium avec des séparations apparentes pour les antennes « façon iPhone 6 ». Double capteur photo à l’arrière. Emplacement dédié au S-Pen. Nous y retrouverions également un écran de même taille : 11 pouces. Le lecteur d’empreinte digitale serait toujours intégré au bouton de mise en marche. L’épaisseur de la tablette serait inférieure à 7 mm.

Galaxy Tab S8 : lancement début 2022 au prix de 650 dollars

La fuite ne s’arrête pas là. Elle révèle aussi quelques éléments techniques et commerciaux. La Galaxy Tab S8 serait donc équipée d’un écran LCD 120 Hz dont la définition serait 1600 x 2560 pixels. Le SoC serait le Snapdragon 888, comme cela avait été révélé par la précédente rumeur. La tablette profiterait de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie profiterait d’une capacité de 8000 mAh. Elle serait compatible charge rapide 45 watts. L’équipement photo n’a pas été précisé.

Le prix de la Galaxy Tab S8 a également été annoncé. La tablette serait vendue à 650 dollars environ. Une version améliorée serait quant à elle proposée à 850 dollars. Mais il n’est pas précisé s’il s’agira de la Galaxy Tab S8 Ultra ou une simple augmentation de la fiche technique avec les mêmes composants. Enfin, la date de sortie de la tablette ne serait pas calée au mois de novembre, mais serait repoussée au début 2022. Un décalage qui pourrait être dû à la pénurie de composants.

Source : Zouton