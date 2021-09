iPad mini 6 : Apple assure que le défilement saccadé de l’écran est normal

Le nouvel iPad mini 6 est une mise à jour majeure par rapport à la génération précédente, mais son écran souffre d’un problème de défilement saccadé. Malheureusement pour ceux qui attendaient une mise à jour, elle n’arrivera vraisemblablement jamais.

Alors que les premiers clients commencent à recevoir les nouvelles tablettes iPad mini 6 d’Apple, certains ont remarqué que le défilement était saccadé, ce qui pouvait nuire à l’expérience utilisateur sur des applications comme les réseaux sociaux. En effet, l'iPad mini de 6e génération semble rafraîchir chaque moitié de l'écran séparément au lieu de rafraîchir l'écran entier en une seule fois.

Ars Technica explique que le problème se produit parce que l'iPad commence à afficher les lignes d'un côté de l'écran, et qu'il faut du temps pour passer d'un côté à l'autre. Un temps infime, certes, mais qui peut être perceptible en fonction de l'appareil et de l’utilisateur. Ce problème, nommé “jelly scrolling”, se traduit par un effet d'oscillation entre la partie gauche et la partie droite lorsque le contenu se déplace rapidement.

L’écran de l’iPad mini 6 est parfaitement normal, d’après Apple

D’après Apple, ce comportement de l’écran ne serait pas anormal puisqu’il s’agit d’un écran LCD et non OLED. Apple a expliqué à Ars Technica que ces écrans se rafraîchissent ligne par ligne, ce qui crée un léger décalage entre le moment où les lignes du haut et du bas de l'écran sont rafraîchies. Cela donne l’impression que le côté droit de l’écran se rafraichit légèrement plus rapidement que la partie gauche.

Il s’agit d'une réponse assez surprenante, puisque cet effet désagréable ne se produit pas sur d'autres appareils dotés d'écrans similaires fonctionnant à 60 Hz. L'iPad Air et l'iPad ne connaissent par exemple pas le même problème de défilement saccadé. Dans sa réponse, Apple n'explique pas non plus pourquoi il y a une ligne de séparation au milieu de l'écran.

Quoi qu’il en soit, puisqu’Apple a déclaré que ce « problème » était normal, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit résolu dans une prochaine mise à jour, ce qui pourrait agacer quelques clients qui ont tout de même déboursé 559 euros au minimum pour s’offrir la tablette.

Source : Ars Technica