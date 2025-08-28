iPad 10 : le prix de la tablette Apple chute à 284 € seulement sur Amazon, c’est un excellent prix !

En ce moment sur Amazon, vous allez pouvoir trouver de nombreuses ventes flashs sur des produits high-tech très recherchés. C'est le cas notamment de l'iPad 10 qui est disponible en ce moment à prix sacrifié. Pour seulement 284 euros, vous allez pouvoir vous offrir une tablette premium.

C'est bientôt l'heure de la rentrée scolaire et plusieurs sites de e-commerce vous propose des promotions pour pouvoir vous équiper à pris réduit. C'est notamment le cas d'Amazon. Toute l'année, le géant américain propose des ventes flashs. Mais ces derniers jours, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus intéressantes.

Nous avons ainsi déniché pour vous l’iPad 10 à prix sacrifié dans sa version WiFi Rose avec 64 Go de stockage. La célèbre tablette d’Apple passe à seulement 284 € au lieu de 589 €. Et bien sûr, la livraison est gratuite.

C’est une excellente affaire pour ce modèle toujours aussi performant et agréable à utiliser au quotidien. Alors ne tardez pas pour en profiter avant une possible rupture de stock.

iPad 10 : cette tablette Apple ne manque pas d'atouts !

L'iPad 10 n'est pas la tablette la plus récente de la marque à la pomme mais elle se vend toujours aussi bien car elle reste en 2025 une tablette avec des finitions premium et de bonnes performances. Ainsi, elle embarque la puissante puce A14 Bionic qui vous permettra une utilisation fluide, même pour des tâches gourmandes, comme le montage vidéo avec iMovie.

En ce qui concerne l’écran, on profite d'une superbe dalle bord à bord Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2360 x 1640 pixels. Ce modèle est aussi évolutif puisqu'en ajoutant un Apple Pencil vous pourrez l'utiliser comme une tablette graphique et en prenant un Magic Keyboard Folio, vous pourrez écrire comme sur un PC portable.

Pour la partie photo, ce n'est jamais le gros point fort des tablettes. Mais l'iPad 10 s'avère efficace avec à l'arrière un capteur grand-angle de 12 MP pour prendre des photos ou scanner des documents par exemple. Et à l'avant, vous avez un objectif ultra grand-angle de 12 MP pour faire des appels en visioconférence. En plus, la fonction Cadre centré vous permet de rester automatiquement au centre de l’écran même si vous vous déplacez.

Pour terminer en beauté, l'Pad 10 offre une autonomie de 10 heures d’utilisation en Wifi. Vous pourrez donc toujours l'emmener avec vous sans craindre la panne si vous n'avez pas accès à une prise.