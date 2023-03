Ce smartphone Android reçoit une ultime mise à jour 7 ans après sa sortie, un record

Si les smartphones Android n’atteignent toujours pas la longévité exceptionnelle des iPhone d’Apple, un fabricant se démarque pourtant du lot, en proposant des mises à jour sur ses appareils pour une durée de 7 ans.

Certains fabricants de smartphones Android tels que Samsung et Oppo ont récemment fait beaucoup parler d’eux en proposant sur leurs smartphones haut de gamme un suivi logiciel assez long, puisqu’ils promettent 4 ans de mises à jour Android majeures et 5 ans de correctifs de sécurité. C’est d’ailleurs bien plus que Google sur ses propres appareils Pixel.

Cependant, malgré les efforts de Samsung et d’autres, ceux-ci sont encore loin d’égaler un autre fabricant de smartphones Android, qui met un point d’honneur à rendre ses smartphones les plus écologiques possibles, et donc à s’assurer que les utilisateurs puissent les garder longtemps. Vous l’aurez peut-être deviné, il s’agit de Fairphone.

Fairphone n’égale toujours pas le suivi logiciel d’Apple

Fairphone vient de déployer une ultime mise à jour pour l’un de ses smartphones, le Fairphone 2, 7 ans après son lancement en 2015. Pour rappel, l’appareil avait été lancé avec Android 5 Lollipop, et avait reçu des nouvelles versions jusqu’à Android 10. Cependant, l’entreprise continuait jusqu’à présent de déployer des patchs de sécurité sur le smartphone.

Le smartphone vient vraisemblablement de recevoir la dernière mise à jour. Il s’agit donc d’un record sur Android, puisqu’aucun autre appareil n’avait jusqu’à présent été mis à jour 7 ans après sa sortie. Ce nouveau patch n’ajoute évidemment aucune fonctionnalité, et contient seulement les correctifs de sécurité de janvier et février 2023.

Agnes Crepet, responsable de la longévité des logiciels de la société, a commenté cette nouvelle. « La fin de vie du Fairphone 2 est douce-amère, car, dans un monde idéal, nous soutiendrions nos appareils indéfiniment, mais en raison de contraintes industrielles et financières, ce n'est tout simplement pas faisable. Mais nous sommes heureux de pouvoir dire que nous avons mis à jour le Fairphone 2 pendant une période sans précédent de sept ans », peut-on lire dans un communiqué.

Malgré ses efforts, Fairphone est encore loin de détrôner Apple dans le domaine, qui propose un suivi encore plus long sur ses appareils. En effet, l’iPhone 5s, qui était sorti il y a 10 ans en 2013, a reçu en début d’année un correctif qui le protégeait d’une importante faille de sécurité. Il reste à voir si le Fairphone 4, sorti en 2021, va réussir à battre ce nouveau record.