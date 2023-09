iOS 17 : des options de localisation se réactivent sans votre accord après désactivation

Depuis le passage à iOS 17, des utilisateurs constatent que deux options de localisation potentiellement sensibles se réactivent après avoir été désactivées sous iOS 16. Apple confirme que c'est un bug et travaille à sa résolution.



Cela n'a pas pu vous échapper. La sortie récente des iPhone 15 a coïncidé avec celle d'iOS 17, nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple. S'il fait le plein de nouveautés et de changements de design, il introduit immanquablement des bugs. Ce n'est pas une surprise en soi, il est extrêmement difficile de déployer une mise à jour majeure sans que cela arrive. C'est justement un bug particulier qui nous intéresse ici : si vous aviez désactivé deux options spécifiques sous iOS 16, le passage à iOS 17 les remet en marche sans prévenir.

C'est d'autant plus embêtant qu'il s'agit de deux paramètres de localisation potentiellement sensibles. Vous pouvez les retrouver en suivant ce chemin :

Ouvrez les Réglages de votre iPhone. Rendez-vous dans Confidentialité et sécurité. En bas de page, appuyez sur Services Système.

Sur la page, vous pouvez voir les options en question : Lieux importants et Analyse de l'iPhone. Voyons à quoi elles servent.

En passant à iOS 17, ces deux paramètres de localisation se réactivent tout seuls

La première, Lieux importants, enregistre localement les endroits où vous vous rendez fréquemment. Ces informations ne quittent donc pas l'iPhone, mais elles peuvent présenter un risque si quelqu'un y accède depuis votre mobile. Le deuxième réglage, Analyse de l'iPhone, envoie des informations de localisation à Apple. Elles sont bien sûr anonymisées de manière à ce qu'elles ne permettent pas de vous identifier. Ce n'est toutefois pas une raison pour réactiver l'option alors que vous l'aviez mise sur “off”.

Apple a reconnu l'existence du phénomène et confirme qu'il s'agit bien d'un bug. La firme travaille à sa résolution tout en rassurant les utilisateurs sur la protection des données enregistrées. Elle rappelle notamment que “les Lieux importants sont chiffrés de bout-en-bout et ne peuvent pas être lus par Apple”. Il semble que le souci ne concerne qu'une minorité de personnes. Si vous êtes passé de iOS 16 à iOS 17 et que vous aviez désactivé ces options, n'hésitez pas à jeter un œil.

