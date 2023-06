iOS 17 protégera encore mieux votre vie privée dans Safari, Mail et Messages

Avec iOS 17, Apple met plus que jamais l’accent sur la confidentialité des données des utilisateurs. La compagnie a ainsi annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Safari, Mail et Messages.

Apple explique sur son site que « lorsque vous utilisez la navigation privée dans Safari, les détails de votre session ne sont pas enregistrés et les sites web que vous visitez ne sont pas partagés avec vos autres appareils. Safari ne se souvient pas des pages que vous visitez, de votre historique de recherche ou de vos informations de remplissage automatique ».

À lire — Apple va détester cette app gratuite qui facilite l’échange de fichiers entre Mac et Android

En effet, de nombreux sites Internet ajoutent des informations supplémentaires à leurs URL « afin de suivre les utilisateurs sur d’autres sites web. Désormais, ces informations seront supprimées des liens que les utilisateurs partagent dans Messages et Mail, et les liens continueront à fonctionner comme prévu. Ces informations seront également supprimées des liens dans la navigation privée de Safari ». Ce ne sont pas là les seules mesures prises par Apple pour protéger ses clients.

iOS 17 va encore mieux protéger les données privées des utilisateurs

La fonctionnalité facultative « Sensitive Content Warning » évite aux utilisateurs de voir des images et des vidéos de nudité non sollicitées dans Messages, AirDrop, FaceTime et dans l’application Téléphone, lorsqu’ils reçoivent une affiche de contact, par exemple. On note en effet que, si pratique qu’il soit, AirDrop est souvent utilisé à mauvais escient. Apple renforce également le mode Isolement, qui offre désormais plus de protections aux personnes susceptibles d’être ciblées par des logiciels espions.

À lire — Apple : cet adolescent va finir en prison à cause d’une blague par AirDrop dans un avion

Le mode Isolement propose des « paramètres de connectivité sans fil par défaut plus sûrs, la gestion des médias, les paramètres par défaut de partage des médias, le sandboxing et les optimisations de la sécurité du réseau ». Le mode Isolement (Lockdown) renforce donc les défenses de l’iPhone et limite strictement certaines fonctionnalités, « ce qui réduit considérablement la surface d’attaque des hackers. Bonne nouvelle pour les possesseurs d’Apple Watch, le mode Isolement sera pris en charge sur watchOS ».