Apple : cet adolescent va finir en prison à cause d’une blague par AirDrop dans un avion

Un adolescent a eu l'idée de déclencher une fausse alerte à la bombe dans un avion au départ d'El Paso. Bien mal lui a pris, car il risque de passer quelque temps derrière les barreaux pour cette mauvaise blague par AirDrop.

Vendredi 17 février 2023, le vol 2051 à destination de Chicago au départ d’El Paso, au Texas, a été retardé à cause de la mauvaise blague d’un adolescent. Ce dernier, qui comme nombre de membres de la Génération Z utilise un iPhone, a envoyé le message suivant aux passagers possédant un appareil sous iOS : « j’ai une bombe [je] voudrais partager une photo ». Après avoir été informé de cette éventuelle menace terroriste, le pilote de l’aéronef a parqué son appareil en attendant les autorités.

À cause de ce petit plaisantin, les 125 passagers du vol American Airlines ont subi un retard de quatre heures. Les unités antiterroristes ont en effet inspecté l’avion à la recherche de ladite bombe. Elles n’ont rien trouvé, mais ont démasqué le jeune homme. Il a avoué avoir envoyé son message par AirDrop, cette fonctionnalité qui permet de transférer des fichiers entre appareils sous iOS, à condition qu’ils soient à portée de WiFi ou de Bluetooth.

Il va finir sous les verrous pour avoir envoyé un message menaçant aux passagers par AirDrop

Cet adolescent risque de payer cher pour une blague de mauvais goût. En effet, bien que la menace ait été écartée, car jugée non crédible, selon les lois texanes, les fausses alertes à la bombe sont passibles d’une peine de prison. Les preuves trouvées dans l’iPhone du suspect sont apparemment accablantes.

Si pratique qu’elle soit, la fonctionnalité AirDrop n’est pas toujours utilisée à bon escient. Un concurrent d’Apple s’en serait servi pour récupérer des secrets de fabrication de la puce M1, et les témoignages de personnes ayant reçu des « dick pics » (non sollicitées) ou d’autres messages désagréables dans les lieux publics sont nombreux. Rappelons donc que pour être indétectables et ne pas recevoir de message indésirable, les utilisateurs doivent soit désactiver la réception d’AirDrop, soit la limiter aux contacts.

Source : Android Authority