Apple va détester cette app gratuite qui facilite l’échange de fichiers entre Mac et Android

Un développeur nommé Grishka propose une « implémentation non officielle gratuite de l’application Nearby Share de Google pour macOS ».

Apple est souvent loué pour l’efficacité de son écosystème. Il est aisé d’échanger des fichiers entre Mac, iPhone ou iPad grâce à la AirDrop, une fonctionnalité dont abusent parfois de mauvais plaisantins. Les choses sont moins évidentes lorsqu’il s’agit de transférer du contenu d’un appareil sous Android vers macOS sans câble USB, la procédure est beaucoup moins instinctive et nécessite souvent de jumeler le Mac et le smartphone Android en Bluetooth. Loin d’être impossible, l'opération n'en est pas moins fastidieuse.

Neat: A developer built an unofficial Nearby Share client for macOS! It currently supports receiving files from Android over WiFi LAN only, but the fact that it even works is impressive in and of itself. Screenshot credit: @bhusankumar2k2 on Telegram pic.twitter.com/2JLV0OJeHQ — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023

NearDrop, un astucieux mot-valise mélangeant le Nearby Share de Google et AirDrop d’Apple, est un programme pour macOS qui permet de s’affranchir de toutes ces étapes et d’échanger des fichiers entre un smartphone sous Android et un Mac tant qu’ils sont connectés au même réseau local, en WiFi. Comme l’explique Grishka, son principe est on ne peut plus simple : « l’application est située dans la barre de menu, et les fichiers sont sauvegardés dans le dossier Téléchargements ».

NearDrop permet d'envoyer des fichiers d'un smartphone Android vers Mac, comme AirDrop

Le développeur l’admet dans la documentation Github de l’app : « NearDrop pour macOS est une implémentation partielle du Nearby Share de Google ». Le logiciel souffre encore de quelques limitations :

le Mac ne peut que recevoir des fichiers

NearDrop ne fonctionne que si les deux appareils sont connectés au même réseau local en WiFi, alors que Nearby Share prend également en charge d’autres protocoles de communications

votre smartphone et votre Mac sont visibles par tous les appareils de votre réseau lorsque l'application est en cours d'exécution

Grishka propose NearDrop à titre gratuit. Pour installer le logiciel, il suffit de se rendre sur sa page Github sur votre Mac et de télécharger la dernière build sur la page Releases du produit. Dézippez le fichier, puis placez l’icône NearDrop dans Applications. Exécutez l'application sur l'ordinateur, et acceptez les notifications en provenance d'un smartphone Android. Envoyez un fichier avec la fonction Nearby Share/Partage de proximité de votre Android, et acceptez le transfert dans la notification sur Mac.

Source : Android Authority