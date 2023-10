iOS 17 : les iPhone redémarrent tout seuls pendant la nuit et le réveil ne sonne pas

Selon les témoignages de nombreux utilisateurs, les iPhone sous iOS 17 s'éteignent tout seuls pendant la nuit avant de redémarrer. Bloqués sur l'écran demandant le code PIN, ils ne déclenchent pas les réveils et alarmes programmés chez certains.



Si vous avez un iPhone, il est possible que le réveil ait été difficile ce matin. Pas parce que vous n'avez pas assez dormi, mais qu'il n'a pas sonné, vous mettant en retard pour la journée. Cette mésaventure est arrivée à de plusieurs utilisateurs cette nuit, sans que l'on sache pourquoi. Sur le réseau social communautaire Reddit, nathan_lesage fait part de son expérience dans un sujet comptant 260 commentaires à l'écriture de ces lignes.

Au réveil, qui chez lui s'est heureusement déclenché, il constate que son iPhone, pourtant allumé et en charge pendant la nuit, est sur l'écran de demande du code PIN. Il jette ensuite un œil au graphique de la batterie et constate que visiblement, le mobile s'est éteint entre 3h et 7h du matin avant de redémarrer. Rapidement, des témoignages arrivent et font part d'une situation identique sur de nombreux modèles d'iPhone : iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max… Il y a cependant un point commun.

Sans raison, les iPhone sous iOS 17 s'éteignent et redémarrent pendant la nuit

Tous les appareils concernés par cette extinction nocturne inexpliquée tournent sous iOS 17. Plus précisément sous iOS 17.0.3, même si des personnes sous iOS 17.1 en bêta disent avoir vécues la même chose. L'intervalle pendant lequel le smartphone est éteint et l'heure à laquelle cela arrive varient. Chez les plus malchanceux, le réveil ne s'est pas déclenché. Un autre point commun semble être que tous les mobiles étaient en charge pendant la nuit, même si c'est difficile à affirmer avec certitude.

Le phénomène peut s'expliquer de plusieurs manières. Le système d'optimisation du rechargement a peut-être jugé bon d'éteindre puis de rallumer l'appareil pour qu'il ne charge pas inutilement trop longtemps. Ou bien il y a eu une mise à jour mineure, même si le numéro de la version d'iOS reste inchangé. Il est possible que ce soit un bug au niveau des serveurs d'Apple également. Dans l'absolu, à part celles et ceux qui ont manqué le réveil, l'incident ne semble pas avoir de conséquence sur l'utilisation du mobile. On ne comprend cependant pas ce qui a pu le déclencher.

