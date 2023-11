Les iPhone refusent de se mettre à jour si vous avez changé la batterie, comment résoudre le problème

Depuis quelques jours, les utilisateurs d’iPhone ayant remplacé leur batterie par un modèle non officiel sont bien embêtés. En effet, leur smartphone refuse de se mettre à jour, prétextant un problème de connectivité — alors que celui-ci est bien connecté à Internet. D’après iFixit, la faute revient à Apple.

Ce n’est un secret pour personne, Apple est particulièrement frileux à l’idée de faire réparer ses iPhone par des réparateurs non agréés. Si la firme s’est enfin décidée à vendre des pièces détachées en 2021 pour permettre de réparer soi-même son smartphone, elle prend soin de toujours favoriser ses pièces « officielles », au détriment des alternatives tierces. Au point de mettre des bâtons dans les roues des utilisateurs qui s’y risqueraient ?

C’est en tout cas ce que suggère iFixit, dans un billet de blog publié ce 8 novembre. Dans ce dernier, l’entreprise évoque un problème rencontré par de nombreux utilisateurs depuis quelques jours : leur iPhone refuse de se mettre à jour. Leur point commun ? Ils ont tous remplacé la batterie de leur smartphone par un exemplaire non officiel. iFixit n’hésite pas à qualifier la situation de sabotage de la part d’Apple.

Apple bloque la mise à jour sur les iPhone équipés d’une batterie non officielle

Néanmoins, cela a tout l’air d’un bug non intentionnel. En effet, lorsque les utilisateurs concernés tentent d’installer la dernière mise à jour d’iOS, leur iPhone indique qu’il est impossible de « vérifier la mise à jour », à cause d’un problème de connexion à Internet. Pourtant, l’appareil est bel et bien connecté, et tout fonctionne en dehors de la mise à jour.

Il semblerait que le bug se cantonne aux iPhone 11 et supérieur, localisés en Europe. iFixit a pu confirmer cette dernière information en envoyant des batteries provenant d’outre-Atlantique sur le Vieux Continent pour recréer le bug. Pour l’heure, il existe un seul moyen pour contourner le problème et installer malgré tout la mise à jour : il faut remonter dans le temps. En effet, il va vous falloir passer par iTunes.

Voici la marche à suivre :

Branchez votre iPhone à votre ordinateur Ouvrez iTunes Cliquez sur Appareil Sélectionnez Rechercher les mises à jour

iTunes se chargera du reste et vous pourrez enfin profiter de la dernière version d’iOS.