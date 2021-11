Apple recommande Android si vous voulez vraiment installer des applis en dehors de l’App Store

Apple n'y va pas par 4 chemins. La firme californienne recommande ouvertement aux utilisateurs qui veulent absolument installer des apps sur des boutiques alternatives ou par le biais d'un APK d'acheter un smartphone Android plutôt qu'un iPhone.

Dans le cadre d'une conférence organisée par le New York Times, Tim Cook, l'actuel PDG d'Apple, a évoqué le modèle de fonctionnement d'iOS. Contrairement à Android, iOS ne permet pas aux utilisateurs d'iPhone d'installer des applications en dehors de l'App Store. Il n'est pas possible de passer par une boutique alternative ou d'installer des fichiers APK.

Pour Apple, le modèle d'iOS est bien plus sécurisé que celui d'Android. Pour Tim Cook, l'interdiction du sideloading (la possibilité d'installer des applications en dehors de l'App Store) favorise la sécurité et la confidentialité des usagers. Il y a quelques jours, Craig Federighi, son vice-président en charge du logiciel, abondait dans le même sens. Il assurait que l’installation d’apps en dehors de l’App Store est un danger et une porte d'entrée pour les pirates et malwares.

Incroyable mais vrai, Apple recommande de se tourner vers Android

Pour Tim Cook, les utilisateurs qui veulent absolument installer des apps sur des boutiques alternatives n'ont tout simplement pas besoin d'acheter un iPhone. “Les gens ont le choix aujourd'hui. Si vous voulez faire du sideloading, vous pouvez acheter un téléphone Android. Ce choix existe lorsque vous allez dans un magasin ou chez votre opérateur. Si c'est important pour vous, alors vous devriez acheter un téléphone Android”, recommande Tim Cook.

Pour justifier le point de vue d'Apple, le dirigeant d'entreprise a comparé le sideloading à une voiture dépourvue d'airbag et de ceinture. “Ce serait comme si j’étais un constructeur automobile qui relatait à un client qu’il est préférable de ne pas mettre d’airbag et de ceintures de sécurité dans ma voiture. Il ne penserait jamais à faire ça aujourd’hui. C’est juste trop risqué de faire ça”, explique le PDG de la firme. Par la suite, il a rappelé qu'iOS offre une meilleure sécurité qu'Android.

Lors de la conférence, Tim Cook a également révélé son intérêt pour les cryptomonnaies. Le patron d'Apple détient à titre personnel du Bitcoin et de l'Ethereum et s'intéresse fortement au sujet.