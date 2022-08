iPadOS 16 sortira bien plus tard qu’iOS 16, c’est officiel

Voilà plusieurs jours que l’on s’en doutait, la chose est désormais officielle. Apple a confirmé le report d’iPadOS 16, qui sortira directement en version iPadOS 16.1. Si aucune raison précise n’a été évoquée, il est probable que plusieurs nouvelles fonctionnalités ait encore besoin de temps pour être peaufinées. La date de lancement n’est pas encore connue, mais les rumeurs se mettent d’accord sur octobre de cette année.

Si le développement d’iOS 16 est désormais terminé, ce n’est visiblement pas le cas de celui d’iPadOS 16. En effet, les rumeurs de report vont bon train depuis que le journaliste Mark Gurman a annoncé que le système d’exploitation n’arriverait pas en même temps que son homologue pour iPhone. On n’attendait plus qu’une confirmation de la part d’Apple pour balayer les derniers soupçons.

C’est désormais chose faite. Dans les colonnes de TechCrunch, la firme de Cupertino a en effet rendu l’information officielle. « C’est une année particulièrement importante pour iPadOS », déclare-t-elle. « Comme il s’agit d’une plateforme à part entière, dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour l’iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sortira après iOS, en version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite. »

Rendez-vous en octobre pour découvrir iPadOS 16

Apple ne précise pas quand nous pourrons installer la prochaine version d’iPadOS, mais il y a donc de fortes chances pour que Mark Gurman ait vu juste et que nous devions patienter jusqu’au mois d’octobre. En effet, la firme a annoncé qu’iPad 16 sera sauté pour laisser directement place à iPadOS 16.1. Or, si l’on se réfère à l’année dernière, iPadOS 15.1 était bien disponible fin octobre 2021, soit un mois après le déploiement d’iPadOS 15.

Quant aux raisons du report, là encore Apple reste discret. Il est plus que probable que certaines fonctionnalités nécessitent encore du temps de développement avant le lancement final. On pense notamment au Stage Manager qui a fait sensation lors de la présentation du système d’exploitation. Quoiqu’il en soit, iPadOS 16.1 est d’ores et déjà disponible en bêta, pour les plus impatients d’entre vous.

