Des AirPods oubliés permettent à la police de sauver un bébé d’un kidnapping

Grâce à la fonction Localiser d'Apple, la police de Philadelphie est parvenue à retrouver la trace d'un bébé kidnappé. En effet, la maman avait fort heureusement oublié ses AirPods dans sa voiture, volée par le criminel.

Comme vous le savez, Apple propose depuis plusieurs années sur ses différents appareils (iPhone, Mac, AirPods, iPad, etc.) une fonction bien pratique baptisée Localiser. Cette fonctionnalité vous permet de retrouver un appareil ou un objet égaré (à condition qu'un AirTag y soit accroché). Concernant les AirPods, les Apple Watch ou les produits Beats, s'ils sont jumelés avec votre iPhone, ils sont automatiquement configurés avec l'outil Localiser si la fonction est activée sur votre smarpthone.

Si cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le commun des mortels, elle peut aussi faciliter le travail des forces de l'ordre. Justement, nous venons d'apprendre que la police de Philadelphie a réussi à retrouver la trace d'un bébé kidnappé grâce à des AirPods et la fonction Localiser. Explications.

Une mère de famille faisait des emplettes dans le quartier de Fox Chase. Pendant quelques instants, elle quitte sa Nissan Rogue, laissant dans la voiture quelques effets personnels (dont les AirPods) et son bébé. Un criminel a profité de cette courte fenêtre pour entrer dans la véhicule et prendre la fuite. Totalement paniquée et morte d'inquiétude pour son enfant, la mère appelle immédiatement la police.

Ces AirPods oubliés ont sauvé la vie de ce bébé

La victime précise aux forces de l'ordre que ses AirPods sont dans la voiture. De ce que l'on sait, la police de Philadelphie a traqué la position des écouteurs sans fil pour retrouver la position de la voiture, située à deux kilomètres de là seulement. Fort heureusement, le bébé a été retrouvé sain et sauf dans le véhicule, tout comme les AirPods. Le voleur a abandonné le véhicule et a pris la fuite.

L'enquête étant toujours en cours, les autorités n'ont pas divulgué davantage de détails sur l'opération. De fait, impossible de savoir si la police a utilisé l'application Localisation sur l'iPhone de la mère pour retrouver les AirPods ou si une demande a été directement formulée à Apple. Quoi qu'il en soit, rappelons que ce n'est pas la première fois que la fonction Localiser permet à la police de résoudre une affaire.

En juillet 2022, la police d'Oakland enquêtait sur une série de vols de voitures. L'une des victimes avait oublié ses AirPods dans l'un des véhicules volés. Les autorités ont justement utilisé la fonction Localiser pour retrouver la voiture. Une fois sur place, les officiers sont tombés nez à nez avec le voleur, et une course-poursuite digne d'un Mission Impossible a débuté dans les rues de la ville. Fort heureusement, aucune victime n'a été déplorée et les voleurs ont été appréhendés.

Source : Futurism