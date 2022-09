iOS 16 : certains iPhone n’afficheront toujours pas le pourcentage de batterie

Douche froide pour plusieurs utilisateurs iPhone : le pourcentage de batterie tant attendu n’arrivera toujours pas avec iOS 16 (et probablement d’ailleurs jamais). Apple a dressé la liste des concernés dans un document de support officiel, sans pour autant fournir plus d’explications.

Parmi toutes les nouveautés apportées par l’iPhone X à l’époque de sa sortie, une en particulier est loin d’avoir fait l’unanimité. En effet, alors que tous les iPhone avant lui le faisaient parfaitement, ce dernier a arrêté d’afficher le pourcentage de la batterie sur l’écran. Cette décision n’était pas arbitraire : Apple devait alors trouver un moyen de gagner de l’espace grignoté par le nouveau capteur Face ID.

C’est donc tout naturellement que le retour du pourcentage de batterie dans iOS 16 a été accueilli en grande pompe par les utilisateurs. Depuis le déploiement de la mise à jour, le fameux chiffre est enfin affiché sur l’écran de tous les iPhone compatibles. Enfin presque. Si vous avez installé la dernière version d’iOS mais que vous ne voyez toujours pas combien il vous reste de batterie, c’est sûrement que vous possédez l’un de ces quatre iPhone.

Ces iPhone n’afficheront jamais le pourcentage de batterie

L’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini : voilà les modèles concernés (ou plutôt, non concernés) par ce cas précis. L’information nous vient tout droit d’Apple qui a ajouté cette précision dans un document de support officiel. En revanche, la firme de Cupertino n’a pas daigné donner plus d’explications aux utilisateurs. Visiblement, ceux qui possèdent ces iPhone ne sont pas prêts de voir le pourcentage de leur batterie, iOS 16 ou non.

Le constructeur indique néanmoins une méthode permettant d’accéder au Saint Graal sur ces modèles spécifiques. Il suffit pour cela de se rendre dans le Centre de contrôle, ou bien d’utiliser le nouveau widget Batterie disponible dans iOS 16. Pour obtenir le même design que sur les autres iPhone, en revanche, il semble n’y avoir aucune solution pour le moment. Apple avoue par ailleurs à demi-mot que cette fonctionnalité ne sera jamais disponible sur les modèles listés.