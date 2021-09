iOS 15 : seulement 8,5 % des iPhone ont installé la mise à jour, en baisse par rapport à iOS 14

iOS 15 a beaucoup de mal à déchaîner les foules. Deux jours après le début de son déploiement en version finale, la mise à jour n'a été installée que par 8,5% des iPhone compatibles en circulation dans le monde. Visiblement, la dernière mouture d'iOS séduit moins les utilisateurs que la mise à jour iOS 14, qui introduisait une flopée de nouveautés attendues, comme les fameux widgets.

Ce lundi 20 septembre 2021, Apple a lancé le déploiement de la mise à jour iOS 15 sur tous les iPhone compatibles. La quinzième itération d'iOS est plus avare en nouveautés qu'iOS 14. Cette année, le géant de Cupertino s'est contenté de peaufiner l'interface inaugurée l'année dernière.

Fidèle à ses habitudes, Apple annonce de gros changements tous les deux ans. Il faudra donc attendre l'année prochaine, et iOS 16, pour que le système d'exploitation ait droit à des changements plus drastiques. Le groupe a cependant ajouté quelques nouvelles fonctionnalités avec iOS 15, comme l'audio spatial sur FaceTime, l'option SharePlay, plusieurs modes Ne pas déranger améliorés et une application photo revue.

Les utilisateurs d'iPhone boudent-ils la mise à jour iOS 15 ?

L'absence de grandes nouveautés marquantes se traduit par un manque d'intérêt pour la mise à jour iOS 15. D'après un nouveau rapport de Mixpanel, seuls 8,5% des utilisateurs d'un iPhone compatible ont installé la mise à jour en date du mercredi 22 septembre 2021, soit deux jours après le déploiement. La firme d'analyse a pour habitude de mesurer le taux d'adoption d'iOS en se basant sur des outils placés sur des millions d'applications et de sites web. Ces outils d'analyse permettent de déterminer sous quelle version tourne un iPhone.

A titre de comparaison, 14,5% des iPhone compatibles étaient passées à iOS 14 dans les deux jours suivant son déploiement en fin 2020. La mise à jour tirait son épingle du jeu grâce à de nombreuses nouveautés attendues de longue date, comme les widgets ou la nouvelle bibliothèque d'applications.

Sans surprise, Apple n'a pas encore partagé de chiffres officiels concernant l'adoption d'iOS 15. La firme californienne ne devrait pas évoquer le sujet avant plusieurs mois. L'an dernier, Apple avait révélé le taux d'adoption d'iOS 14 (85%) lors de la WWDC, une conférence annuelle dédiée aux développeurs, en juin.