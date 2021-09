iPhone 13 : l’écran tactile ne répond plus chez certains utilisateurs sous iOS 15

Quelques jours après le lancement officiel de la mise à jour iOS 15, certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater que l’écran tactile de leur iPhone pouvait ne plus répondre, et que ce bug arrivait aléatoirement.

iOS 15 semble souffrir de nombreux bugs depuis sa sortie. On sait par exemple que Spotify draine la batterie des iPhone et qu’il n’y a rien à faire pour l’en empêcher, et même qu’une faille permet d’accéder aux notes d’un iPhone sans le déverrouiller.

Depuis la sortie d’iOS 15, certains utilisateurs se plaignent d’un bug avec l’écran tactile de leur iPhone. En effet, il arrive que celui-ci ne réponde tout simplement plus, ce qui force les utilisateurs à redémarrer de votre leur appareil pour résoudre le problème.

Certains iPhone se bloquent sur iOS 15, l’écran tactile ne répond plus !

Que ce soit sur Reddit ou sur Twitter, de nombreux utilisateurs se sont plaints ces derniers jours de problèmes de réactivité de leur écran tactile, qui sont survenus à la suite de la mise à jour iOS 15. Certains signalent des problèmes avec la fonction « tap to wake », où l'iPhone ne répond pas après avoir tapé sur l'écran pour se réveiller, et d'autres cas où les entrées tactiles du système et des applications ne répondent pas.

Pour résoudre le problème, une partie des utilisateurs arrive à débloquer le système en tapotant sur l’écran de nombreuses fois, mais certains n’ont d’autres choix que de redémarrer de force leur smartphone. Les nouveaux iPhone 13 ne seraient pas les seuls modèles concernés, puisque tous les iPhone qui peuvent installer iOS 15 seraient impactés. Il s’agirait donc vraisemblablement d’un bug logiciel, et non matériel.

La bonne nouvelle, c’est que puisqu’il s’agirait d’un bug logiciel, il sera possible pour Apple de le corriger dans une future mise à jour. Néanmoins, des utilisateurs semblent toujours rencontrer le même problème sur la bêta de la prochaine version iOS 15.1, il se pourrait donc qu’Apple mette un peu de temps pour le corriger. En attendant la résolution du bug, vous pouvez aller découvrir toutes les fonctionnalités d’iOS 15 qui seront déployées dans les semaines qui viennent.

Source : 9to5mac