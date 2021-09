iPhone 13 : voici combien d’heures il faut travailler pour acheter le nouveau smartphone d’Apple

Les iPhone 13 font partie des téléphones les plus onéreux du marché. Dans certains pays, comme la Suisse, les smartphones d'Apple sont moins chers que dans d'autres régions. Découvrez combien d'heures il faut travailler pour acheter un nouvel iPhone en fonction des pays.

Les iPhone 13 s'apprêtent à débarquer dans les magasins ce vendredi 24 septembre 2021. La gamme est proposée au prix de départ de 809 euros en France. Les tarifs grimpent jusqu'à 1809 euros avec l'iPhone 13 Pro Max offrant 1 To de stockage interne.

Si Apple n'a pas augmenté ses tarifs cette année, les iPhone 13 s'imposent malgré tout parmi les smartphones les plus chers du marché. Comme toujours, le prix des nouveaux iPhone varie d'un pays à l'autre, notamment en fonction des taxes locales et du cours du dollar par rapport aux autres monnaies. De facto, les iPhone 13 sont moins chers dans certains pays que dans d'autres.

En France, l'iPhone 13 représente 90 heures de travail

D'après une étude de Money SuperMarket, c'est aux Philippines que les iPhone 13 sont le plus cher. Dans le cadre de son étude annuelle, l'entreprise britannique spécialisée dans la comparaison de prix a pris en compte plusieurs facteurs : le prix de l'iPhone et le salaire minimum moyen de chaque nation.

Si Apple propose ses smartphones à des prix moins élevés dans certains marchés, le salaire minimum restreint complique l'achat d'un nouvel iPhone. C'est pourquoi Money SuperMarket se concentre sur le temps de travail nécessaire à l'achat d'un des smartphones de la gamme. L'étude est partie du principe qu'une personne travaille en moyenne 8 heures par jour.

Aux Philippines, le citoyen moyen doit travailler 97 jours pour acheter un nouvel iPhone. “Les fans d'Apple vivant aux Philippines devront travailler en moyenne 775 heures pour gagner suffisamment d'argent”, note l'étude. En seconde place, on trouve le Brésil, avec un temps de travail estimé à 86 jours.

C'est visiblement en Suisse que les iPhone 13 reviennent le moins cher aux consommateurs. Il suffit de travailler pendant quelques jours pour se payer un smartphone Apple flambant neuf. “Avec un salaire annuel moyen de 79 270 $, les Suisses ont besoin de moins d'une semaine de travail (34 heures) pour acheter le dernier iPhone”, détaille le rapport.

En France, un iPhone 13 standard représente un peu plus de 90 heures de travail. Plus abordable, l'iPhone 13 mini ne nécessite que 80 heures de boulot, contre 115 heures pour l'iPhone 13 Pro et 125 heures pour l'iPhone 13 Pro Max, l'édition la plus premium.