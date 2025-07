Découvrez le design et les coloris du Pixel 10 Pro XL

Le design du Pixel 10 Pro XL se dévoile à travers la publication de rendus du smartphone. On découvre de nouveaux coloris, mais une conception générale qui évolue peu. Il y a par contre du nouveau côté performances, batterie et prix.

C'est officiel, la série des Pixel 10 sera présentée le 20 août 2025. Mais comme Google a bien du mal à garder le secret sur ses futurs produits, on sait déjà presque tout ce qu'il faut savoir sur les smartphones qui seront lancés dans un peu moins d'un mois. Aujourd'hui, c'est spécifiquement le Pixel 10 Pro XL qui nous intéresse.

Android Headlines a publié des rendus de l'appareil dans tous les coloris. Le Pixel 10 Pro XL se déclinera dans les versions Obsidienne (noir), Porcelaine (blanc), Jade (vert) et Pierre de Lune (gris-bleu). Les quatre modèles misent sur la sobriété, alors que le Pixel 10 de base aura droit à des coloris un peu plus flashy et tape-à-l'œil. La stratégie est bien connue sur le marché : les smartphones les plus haut de gamme doivent souvent rester discrets, probablement pour attirer les professionnels, tandis que les mobiles moins chers peuvent se permettre quelques excentricités.

Un Pixel 10 Pro XL proche des 1 000 euros… minimum

Pour le reste, ce qu'on savait déjà est confirmé. Le Pixel 10 Pro XL sera équipé d'une puce Tensor G5, conçue par TSMC plutôt que par Samsung. Gravée en 3 nm, elle promet de belles avancées en termes de performances, de consommation énergétique et de calcul d'IA. Le mobile embarquerait aussi une batterie à plus forte capacité, 5 200 mAh, promettant une amélioration de l'autonomie. Si le design ne change que peu par rapport à la génération précédente, il y a des évolutions prometteuses dans les entrailles de cet appareil.

Le smartphone serait proposé dans les variantes de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To. Google supprimerait l'option de 128 Go, permettant ainsi de justifier une hausse du prix du ticket d'entrée pour accéder à ce modèle. C'est ce qu'Apple avait déjà fait à partir de l'l'iPhone 15 Pro Max. Le Pixel 9 Pro XL 128 Go coûtait 899 euros, la configuration 256 Go 999 euros. Il faudrait donc débourser presque 1 000 euros minimum cette année pour obtenir le meilleur mobile de Google.