Google Meet intègre enfin la réduction du bruit ambiant. La firme de Mountain View a crée une intelligence artificielle dédiée capable de différencier les sons ambiants de votre voix. Cette fonctionnalité devrait être disponible pour tous vers la fin juin 2020 sur la version web, et plus tard sur les applications mobiles.

Vous le savez, la pandémie de Covid-19 a contraint des millions de Français à avoir recours au télétravail. Une aubaine pour les sites et outils développés pour le travail à distance. Zoom a très vite tiré son épingle du jeu, avec une croissance exponentielle avant d’être rattrapé par des problèmes de sécurité. Skype et Microsoft Teams ont également grossi leurs rangs d’utilisateurs.

Bien entendu, Google ne pouvait pas passer à côté d’une telle opportunité. Voilà pourquoi Google a décidé de rendre Google Meet gratuit à la fin avril 2020. Pour rappel, le service de messagerie instantanée était jusqu’alors réservé aux abonnés de la G Suite. Il suffit désormais d’être titulaire d’une adresse Gmail pour profiter du service.

Google Meet peut séduire les habitués des applications et services Google en proposant une expérience sécurisée et interconnectée avec les autres services Google (possibilité de lancer une conférence depuis Gmail par exemple). Après avoir multiplié les nouveautés dont certaines directement inspirées de Zoom, Google Meet se dote ce jeudi 11 juin d’une fonctionnalité attendue : la réduction des bruits ambiants.

Travailler dans le calme, c’est possible

Avec des millions de personnes en télétravail, il peut être parfois compliqué pour ses collègues de rester concentrés alors que les enfants hurlent dans leur chambre, ou que le chien aboie à la mort dans le jardin. Afin de « diminuer les distractions en arrière-plan », Google a profité de l’expertise des employés de Limes Audio, une startup acquise par le géant du web en 2018.

Les développeurs ont crée une intelligence artificielle dédiée capable de faire la différence entre votre voix et les sons ambiants. Basée sur le machine learning ou l’apprentissage automatique en français, cette IA s’est entraînée sur des millions de vidéos YouTube ainsi que sur les visioconférences internes chez Google. Comme le précise Serge Lachapelle, responsable des produits G Suite, cette IA et par extension la fonctionnalité ont vocation à s’améliorer au fil du temps.

Pour l’heure, la réduction de bruit ambiant est d’ores et déjà disponible pour les abonnés G suite et les fonctionnaires de l’Éducation nationale. Tous les utilisateurs pourront en profiter vers la fin juin 2020 sur la version web. Pour les applications mobiles, la fonctionnalité sera déployée un peu plus tard, sans plus de précision.

Source : Google