L’iPhone 13 pourrait sortir plus tard que prévu à cause de la pénurie de composants

Apple a bien du mal à l’admettre et pourtant : la pénurie de composants pourrait impacter la sortie de l’iPhone 13. Interrogés sur le sujet, Tim Cook et les autres représentants se montrent évasifs. Il semblerait que l’on ne soit pas à l’abri d’un nouveau report pour le prochain flagship de la marque.

La pénurie de composants est une ombre qui flotte sur l’industrie de la tech depuis plus d’un an maintenant, et elle ne semble pas prête de disparaître. L’apparition du variant delta du coronavirus ne vient pas améliorer les choses et plusieurs pays, déjà, recommencent à imposer des restrictions dans le quotidien de leurs habitants. Aussi, les constructeurs vont devoir continuer à faire face au manque de puces, semi-conducteurs et autres écrans.

Apple n’est pas épargné par cette situation inédite, comme l’a avoué la firme peu de temps après le lancement de l’iPhone 12. Alors que ce dernier a déjà subi des retards de production, la question commence à se poser pour l’iPhone 13 à venir. Le flagship sortira-t-il en septembre prochain, comme le veut la coutume ? Rien n’est moins sûr. Apple se montre très évasif sur le sujet, préférant plutôt parler de ses efforts pour contenir le phénomène.

Apple refuse de dire si l’iPhone 13 aura du retard ou non

Tim Cook se veut ainsi aussi rassurant que possible quant aux effets de la pénurie sur les produits Apple. « Je pense que la majorité des contraintes que nous subissons sont les mêmes que celles des autres constructeurs », a-t-il déclaré. Il affirme même que la situation de son entreprise est moins inquiétante que celle de ses concurrents. Malgré tout, il admet faire face à « quelques manques ». De son côté, le CFO Luca Maestri se montre moins optimiste. Selon lui, la pénurie pourrait bien s’empirer dans les mois à venir.

« Nous allons gérer les choses étape par étape et, comme vous pouvez l’imaginer, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer les conséquences des circonstances qui nous sont imposées », a conclu Tim Cook. Il semble donc que personne ne sait vraiment si l’iPhone 13 sortira à temps. Apple se veut aussi confiant que possible, prédisant jusqu’à 100 millions de ventes dès les premiers mois d’existence du smartphone. Il est probable que la décision de retarder sa sortie se fera à la dernière minute. Nous devrions en savoir plus le sujet dans les prochaines semaines.

