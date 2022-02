Siri : un bug d’iOS 15 permet à Apple d’espionner tous les utilisateurs d’iPhone

Apple a détecté un nouveau bug dans iOS 15, qui concerne cette fois Siri. Même si les utilisateurs ont refusé de partager leurs informations avec la firme de Cupertino, celle-ci reçoit tout de même les interactions avec l’assistant vocal. Le problème a depuis été résolu dans la bêta d’iOS 15.4.

Cela faisait presque longtemps qu’iOS 15 n’avait pas eu de bug. Le lancement du système d’exploitation a pourtant été pour le moins compliqué. Les problèmes se sont enchaînés, de l’écran tactile qui décide de ne plus fonctionner à Spotify qui ruine la batterie des iPhone. Cette fois, c’est Siri qui rencontre quelques soucis. Régulièrement accusé d’espionner ses utilisateurs, l’assistant vocal a la malchance d’être victime d’un bug qui fait précisément cela.

En ouvrant Siri après la dernière mise à jour, l’utilisateur reçoit ainsi une notification lui demandant s’il souhaite aider à Apple à améliorer les services de Siri. Pour ce faire, il lui faudra toutefois accepter d’envoyer les enregistrements vocaux de ses interactions avec l’assistant. Parions sans trop prendre de risques qu’une grande partie des utilisateurs a décliné cette requête. Problème : le bug en question entraîne tout de même l’envoi des enregistrements à Apple.

Apple espionne les utilisateurs de Siri qui ont refusé de partager leurs données

Que vous ayez refusé ou non d’aider Apple, le résultat sera donc le même, et ce, sans que vous vous en rendiez compte. « Avec iOS 15.2, nous avons désactivé le paramètre Améliorer Siri et la dictée pour de nombreux utilisateurs de Siri pendant que nous corrigions un bug introduit avec iOS 15″, explique ainsi la firme de Cupertino. « Ce bug a activé par inadvertance le paramètre pour une petite partie des appareils. »

Bonne nouvelle cependant si vous craignez pour vos données personnelles : Apple assure que « depuis l’identification du bug, nous avons cessé de réviser et nous supprimons les fichiers audio reçus de tous les appareils concernés. » On vous conseille malgré tout de télécharger la dernière bêta d’iOS 15.4, qui corrige définitivement le problème. Rappelons que Siri a déjà été victime d’un bug sur iOS 15, qui a supprimé toutes les commandes vocales pour les mal-voyants.

Source : ZDNet