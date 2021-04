iOS 14.5 : l’iPhone prend maintenant en charge les manettes PS5 et Xbox Series X

Avec la mise à jour 14.5 d’iOS, les iPhone sont désormais compatibles avec les manettes des nouvelles consoles de Microsoft et Sony, les Xbox Series X/S et PlayStation 5, respectivement. Le smartphone d’Apple était déjà compatible avec les manettes consoles précédentes. Cette nouveauté offre à l’iPhone plus de perspective dans le jeu vidéo. Nous vous expliquons pourquoi.

Vous le savez : iOS 14.5 est arrivé hier soir sur les serveurs d’Apple. La firme de Cupertino n’avait pas précisé la date de lancement de la mise à jour d’iOS lors de la keynote que nous avons suivi la semaine dernière pour vous. Mais nous nous doutions bien qu’une mise à jour allait débarquer rapidement. D’abord, parce que les AirTags, lancés la semaine dernière, nécessitent une mise à jour pour être compatibles avec les iPhone. Ensuite parce que le nouveau service App Tracking Transparency (outil anti-pistage publicitaire) était attendu. Et ce avant l’arrivée d’iOS 15.

La mise à jour iOS 14.5 apporte de nombreuses nouveautés au système d’exploitation d’Apple. Outre AirTags et App Tracking Transparency, cette version d’iOS apporte aussi de nouveaux emojis, la compatibilité Dual SIM 5G, de nouvelles versions de certaines applications système (Apple Plans et Podcasts notamment), le déblocage de l’iPhone avec une Apple Watch, ou encore un nouvel outil pour étalonner la batterie (il s’agit d’une seconde version de l’outil, puisque la première ne fonctionnait pas très bien).

Les manettes PS5 et Xbox Series X nativement compatibles

L’une d’entre elles peut paraître relativement accessoire : il s’agit de la compatibilité avec les manettes des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 (la fameuse DualSense) avec les smartphones d’Apple (ainsi que les Apple TV grâce à la mise à jour de tvOS). Pourquoi paraît-elle accessoire ? D’abord parce qu’iOS était déjà compatible avec les manettes des consoles précédentes (dont la DualShock 4). Ensuite parce que cela ne concerne que les « gamers » qui jouent peut-être davantage sur Android (sans parler de Windows et des consoles elles-mêmes) que sur iOS.

Cependant, ce n’est pas notre avis. Pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’Apple a toujours positionné les iPhone et les Apple TV comme de vraies consoles de jeu. C’était le cas aussi des iPod Touch, mais ces derniers ayant été supprimés du catalogue, la tâche incombe désormais les smartphones. Il y a de nombreux jeux sur l’App Store. Certains grands succès populaires y sont apparus en avant-première avant d’arriver sur Android. Angry Birds, Cut The Rope, Fruit Ninja, Plants vs Zombies, Candy Crush Saga ou encore Clash of Clans. En voici quelques-uns. Et pas des moindres.

L'iPhone est de plus en plus connecté à l'écosystème ludique

Ensuite, Apple a développé une offre de jeu par abonnement : Apple Arcade. Pour cinq euros par mois, vous pouvez jouer sans compter à une bibliothèque de 180 jeux environ. Tous ne sont pas dingues. Mais il y a certaines pépites, comme la série Oceanhorn qui compte plusieurs excellents jeux d’aventure, Chuchu Rocket Universe (pour tous les nostalgiques de la Dreamcast), Cat Quest II ou encore Shantae and the Seven Sirens. Et une grande partie est compatible avec les manettes de jeu (notamment ceux que vous retrouvez sur Apple TV).

Enfin, les interactions entre l’iPhone et l’écosystème des consoles de jeu sont de plus en plus variées. Vous pouvez d’ores et déjà jouer à la PlayStation 5 (et la PS4) en remote play avec un iPhone. Ainsi, vous profitez de tous vos jeux à distance. Et Microsoft teste actuellement une application pour apporter son service xCloud aux propriétaires d’iPhone. Et jouer avec une manette officielle Xbox Series X paraît évidemment la meilleure des idées. Voilà donc pourquoi cette nouvelle compatibilité nous semble être une excellente nouvelle. Reste donc plus qu’à en profiter.