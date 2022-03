iOS 15.4 : la nouvelle mise à jour vous permet enfin de déverrouiller votre iPhone avec un masque

Apple vient de publier une nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone et iPad. iOS 15.4 vous permet notamment de déverrouiller votre smartphone avec Face ID en portant un masque.

Un peu moins d'une semaine après la grande Keynote du printemps, Apple vient de déployer de nouvelles versions iOS 15.4 et iPadOS 15.4, les quatrièmes mises à jour majeures des systèmes d'exploitation iOS 15 et iPadOS 15 qui ont été lancés en septembre. iOS et iPadOS 15.4 sont des mises à jour importantes qui apportent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités utiles à l'iPhone et à l'iPad.

De nombreux utilisateurs à travers le monde attendaient avec impatience iOS 15.4, qui ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités. On peut notamment évoquer l’arrivée de 37 nouveaux caractères emoji et la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité “Tap to Pay on iPhone” qui permet aux iPhone compatibles NFC d'accepter les paiements via Apple Pay. Cependant, la fonctionnalité la plus importante est la possibilité de déverrouiller son appareil avec Face ID même lorsque vous portez un masque.

Face ID reconnaît désormais votre visage même avec un masque

iOS 15.4 ajoute une option permettant d'utiliser Face ID tout en portant un masque. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’entreprise évoquait cette fonctionnalité, et les premiers utilisateurs avaient déjà pu en profiter dans la bêta de la mise à jour qui avait été publiée en janvier dernier.

Pour rappel, les porteurs de masques pouvaient déjà déverrouiller leur iPhone avec Face ID depuis la mise à jour iOS 14.5 de l’année dernière, mais ceux-ci devaient également porter une Apple Watch. Désormais, l’Apple Watch n’est plus obligatoire, il suffit de pointer les capteurs Face ID vers votre visage pour déverrouiller votre iPhone.

Tous les iPhone ne sont pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Selon Apple, seuls les iPhone 12 et 13 sont éligibles. iOS 15.4 est disponible pour tous les appareils compatibles avec iOS 15, ce qui signifie que tous les appareils à partir de l'iPhone 6S vont avoir droit à la mise à jour. iPadOS 15.4, quant à lui, est disponible pour tous les modèles iPad Pro, l'iPad Air de deuxième génération et plus, l'iPad mini de quatrième génération et plus, et tous les appareils à partir de la cinquième génération d'iPad de base et plus.