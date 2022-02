L’iPhone devient un terminal de paiement sans contact avec Tap to Pay

Apple vient d'officialiser le lancement de Tap to Pay aux États-Unis. Cette fonctionnalité permettra aux commerçants américains de transformer leur iPhone en terminal de paiement sans contact. Grâce à cette technologie, les professionnels pourront accepter de manière “transparente et sécurisée” les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques via leur iPhone.

Il y a quelques jours, nous avons évoqué dans nos colonnes la volonté d'Apple de transformer les iPhone en terminaux de paiement sans contact pour les commerçants américains. C'est désormais chose faite, puisque la marque à la pomme vient de confirmer le lancement de la fonctionnalité Tap to Pay aux États-Unis.

Pour faire simple, cette technologie permettra aux petites entreprises comme aux grands détaillants de se servir de leur iPhone comme d'un terminal de paiement pour conclure des transactions via Apple Pay, Apple Card, une carte de crédit ou de débit sans contact ou via des portefeuilles numériques par une simple pression sur leur iPhone. Le paiement s'effectuera grâce à la technologie NFC.

En d'autres termes, les professionnels américains n'auront plus forcément besoin de faire l'acquisition d'un terminal de paiement, à condition d'être propriétaire d'un iPhone évidemment. De plus, Apple précise que Tap to Pay sera disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d'applications, de manière à pouvoir l'intégrer dans leurs applis iOS et proposer la fonctionnalité comme une option de paiement.

Apple transforme l'iPhone en terminal de paiement sans contact

“Alors que de plus en plus de consommateurs tapent pour payer avec des portefeuilles numériques et des cartes de crédit, Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sûr, privé et facile d'accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de caisse en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l'iPhone,” annonce Jennifer Bailey, vice-président d'Apple pour Apple Pay et Apple Wallet dans un communiqué officiel.

“En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d'applications et les réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles – des autoentrepreneurs aux grands détaillants – d'accepter de manière transparente les paiements sans contact et de continuer à développer leurs activités”, poursuit-elle.

D'après la firme de Cupertino, Tap to Pay sera également déployé dans les Apple Store américains dans le courant de l'année. En revanche, on ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible pour tous. Ni si Apple compte proposer Tap to Pay en dehors des frontières américaines, notamment en France.