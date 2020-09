iOS 14 : Google se moque un peu des “nouveautés” de l’OS des iPhone

iOS 14 est depuis le 16 septembre 2020 disponible dans sa version finale stable. Parmi les grosses nouveautés intégrées sur cette version de l'OS des iPhone, on peut noter quelques améliorations au niveau de l'écran d'accueil. Des fonctionnalités “inédites” qui font sourire Google.

Depuis le 16 septembre 2020, iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS 7 sont disponibles en version finale stable. La mise à jour d'iOS 14 concerne tous les iPhone sortis depuis l'iPhone 6s/6s Plus, lancés en 2015. Parmi les nouveautés phares de cette mouture de l'OS des iPhone, Apple a décidé de donner un coup de jeune à l'écran d'accueil des iPhone, qui n'avait en réalité que très peu évolué depuis les premiers modèles.

Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais profiter de widgets, de notifications pop-up, d'un mode Picture-in-Picture pour regarder des vidéos par-dessus d'autres fenêtres par exemple, ou encore de l'App Library, une fonctionnalité qui organise automatiquement le classement de vos applications pour faciliter la recherche.

Pour rappel, la plupart de ces fonctionnalités considérées comme inédites par Apple sont présentes depuis un bon bout de temps sur Android et sur les Pixel de Google. La firme de Mountain View n'a pas pu s'empêcher d'envoyer un petit pic à son concurrent de toujours, comme en atteste ce tweet officiel du compte Made By Google.

Wait, we're talking about homescreens now? Here's ours #Pixel4a pic.twitter.com/03jwdIdQUk

— Made by Google (@madebygoogle) September 18, 2020