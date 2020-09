iOS 14 a été lancé trop vite, les développeurs pestent contre Apple

iOS 14, iPadOS 14… Apple a visiblement pris les développeurs de court en lançant ses nouveaux systèmes d'exploitation au lendemain de leur annonce. De quoi forcer nombre d'éditeurs à adapter leur application dans l'urgence faute d'outil de développement stable disponible en amont.

Plusieurs développeurs de renom se sont étranglés en apprenant la veille le lancement des versions finales de iOS 14 et iPadOS 14 dès le lendemain. Dans l'écosystème Apple, le lancement d'une nouvelle version du système d'exploitation signifie que des centaines de millions d'appareils vont l'installer immédiatement. Du coup, c'est un moment très important, et les développeurs tiers aiment avoir un peu de temps pour bien adapter leur application au nouveau code, et la pousser pile à temps sur l'App Store pour qu'elle soit mieux mise en valeur.

Les développeurs sont pris de court par la version stable de iOS 14

En temps normal, Apple met ses nouveaux systèmes d'exploitation en ligne environ une semaine après leur annonce. Il n'y a néanmoins rien d'écrit même si la pratique semblait s'être répétée d'année en année. Ainsi on peut lire ce post de David Smith :

Oh boy…that is quite a bit soon than I was expecting…hoping for. pic.twitter.com/4STAa9UL5d — David Smith (@_DavidSmith) September 15, 2020

“Et bien… c'est vraiment plus tôt que ce à quoi je m'attendais… ou du moins espérait”, explique David Smith. Un autre habitué du blog XDA, Steve Troughton-Smith, déplore que le processus de mise en ligne ne soit pas prêt, citant une erreur qui s'affiche lorsque l'on essaie de publier une application avec certaines des premières builds de Xcode 12 (la suite de développement pour iOS 14, ndlr). Plusieurs nouvelles builds de Xcode ont été mise en ligne au cours de la nuit pour régler ce problème.

Ce qui n'a pas empêché certains de reprocher directement à Apple ce coup de pression jugé un peu déplacé dans une année dans l'ensemble déjà très stressante :

Only now do submissions to the App Store work. It is 10PM UK time; iOS 14 launches tomorrow. App Review can be anywhere from an hour to several days. This is a whole lot of unnecessary stress on developers in an otherwise stressful year https://t.co/O1NrtipW4k — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2020

“Les envois à l'App Store ne refonctionnent que maintenant. Il est 10 heures du soir au Royaume-Uni; iOS 14 est lancé demain. App Review [le processus de validation de code, ndlr] peut prendre entre une heure et plusieurs jours. Tout ça représente beaucoup de pression sur les développeurs dans une année autrement stressante”, réagit Steve Troughton-Smith quelques heures plus tard.

Un autre, @Overcast, explique dans un tweet “Je suis désolé, mes fonctionnalités iOS 14 ne sont pas encore prêtes. Comme il me faudra attendre un peu pour que la plupart de mes clients passent sur iOS 14, j'ai passé l'été à mettre la priorité sur la résolution de bugs et la logistique famille/école qui découle du coronavirus (on va bien, juste très occupés).” Bien sûr, ce rush soudain peut signifier que certaines applications ou fonctionnalités d'applications pourraient ne plus marcher si vous êtes déjà passé à iOS 14.

Lire également : iOS 14, iPadOS 14 et WatchOS 7 sont disponibles, comment les télécharger ?

L'installation de la nouvelle version système n'est bien sûr pas obligatoire, même si votre appareil vous le proposera à plusieurs reprises. Il est en outre possible de désactiver les mises à jour automatiques si vous souhaitez attendre encore un peu.

Source : The Next Web