Internet par satellite à prix fou, un escroc vole 1 million d’euros à Apple, c’est le recap !

Starlink lance un forfait Internet premium à un prix totalement fou. Vous ne devinerez jamais son prix ! Un escroc parvient à voler 1 million d’euros d’iPhone à Apple en trois ans. Mais il finit par se faire arrêter. Enfin, un benchmark affirme que la plate-forme technique du Galaxy S22 Ultra pourrait offrir des performances inférieures à celle de son prédécesseur. Voici le récap’ !

La journée d’hier a été marquée par de belles performances. Sony a annoncé ses résultats financiers, avouant avoir gagné beaucoup d’argent grâce au jeu vidéo, mais pas forcément grâce aux PlayStation 5 qui subissent encore la pénurie de composants. La firme en a tout de même vendu 17,3 millions en un peu plus d’un an. Google annonce que le Pixel 6 a réalisé les meilleurs chiffres de vente. « Un record de tous les temps pour la gamme Pixel », selon Sundar Pichai. Et les ventes de voitures électriques ont encore atteint des sommets avec 6,5 millions de voitures vendues en 2021. Voilà de beaux chiffres. Mais il y en a d’autres qui ont retenu notre attention. Voici lesquelles.

Starlink lance un forfait Internet premium aussi cher qu’il est rapide

Elon Musk ne fait pas que des voitures électriques à succès et des fusées pour la conquête de l’espace. Il commercialise aussi des forfaits Internet par satellite. Le PDG a annoncé l’arrivée d’une nouvelle offre pour son fournisseur d’accès Starlink. Une offre premium qui choque les consommateurs par son prix : 500 dollars par mois et 2500 dollars pour recevoir le matériel adéquat, notamment une parabole haute performance offrant un débit pouvant atteindre les 500 Mb/s. Soit moins qu’une fibre optique à 40 euros par mois en France. Bien sûr, le débit n’est pas le seul argument. Mais cela vaut-il le coût ?

Pendant plus de trois ans, un escroc a volé 1 million d’euros à Apple en iPhone

C’était une belle petite arnaque qu'un certain Haiteng Wu avait mise en place. Voici la combine. Il envoyait de faux iPhone fabriqués à Hong Kong au service de réparation d’Apple en faisant jouer une véritable garantie. Arrivé au centre de réparation, le faux iPhone était remplacé par un véritable modèle, neuf, qui était renvoyé au prétendu client. Pendant trois ans, ce sont des dizaines de smartphones qui ont ainsi été subtilisés et revendus sur Internet pour une valeur totale dépassant le million de dollars. En 2019, Haiteng Wu se fait arrêter par la police. Condamné en 2020, il écope de 26 mois de prison et d’une amende… de 1 million de dollars.

Les performances du Galaxy S22 Ultra seront-elles décevantes ?

À l’approche du lancement des Galaxy S22, qui aura lieu dans quelques jours, les fuites ne tarissent pas, bien au contraire. Geekbench révèle même quelques informations sur les performances que nous pourrions attendre du Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus premium de la fratrie. Selon le benchmark, les scores de l’Exynos 2200 qui anime le S22 Ultra sont moins élevés que ceux de l’Exynos 2100 présent dans le S21 Ultra. Cela se joue à un cheveu. Mais la différence est en faveur du modèle de 2021. Une raison de ces scores limités serait le bridage imposé à l’Exynos 2200 dont le défaut serait de produire trop de chaleur.

