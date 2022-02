Voitures électriques : plus de 6,5 millions de véhicules vendus en 2021, un record absolu

D'après les données de EV-Volumes, les ventes de voitures électriques ont explosé en 2021, avec plus de 6,5 millions de véhicules vendus. Soit une augmentation de 108% par rapport à 2020. Sans surprise, les Tesla Model Y et Model 3 font partie du trio de tête des modèles les plus prisés.

Les ventes de voitures électriques ont explosé en 2021. D'après les données du dernier rapport de EV-Volumes relayées par nos confrères du site InsideEV's, plus de 6,5 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont trouvé preneur l'année dernière. Il s'agit d'une augmentation de 108% par rapport aux chiffres enregistrés en 2020 (3,1 millions de VE vendus).

Le mois de décembre 2021 a été le plus prolifique, avec plus de 907 000 nouvelles immatriculations, ce qui constitue un record absolu. Le précédent record mensuel a été enregistré en novembre 2021, avec 720 000 exemplaires écoulés. Ici encore, les chiffres de décembre 2021 enterre ceux de décembre 2020, avec 517 000 véhicules électriques qui ont trouvé preneur.

Sans surprise, les parts de marché de l'électrique gonfle à leur tour, atteignant cette fois-ci les 15% en décembre 2021. Le mois de novembre avait déjà fait fort avec 11,5% de parts de marché. La grande majorité des nouvelles ventes de voitures vertes sont des voitures entièrement électriques, avec 11% de parts de marché. En d'autres termes, cela représente une voiture sur dix.

Le marché des voitures électriques se porte de mieux en mieux

Déjà en novembre 2021, une étude nous a appris qu'une voiture sur cinq vendues en Europe était électrique. Une tendance qui se confirme au niveau mondiale comme le prouvent les dernières données d'EV-Volumes. Quant aux voitures hybrides non rechargeables, elles enregistrent 650 000 immatriculations en décembre 2021, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente.

Sans surprise, on retrouve dans le trio de tête des modèles les plus prisés deux Tesla, à savoir la Tesla Model 3 et la Model Y, suivi de la Wuling Hong Guang Mini EV. Il s'agit d'une petite citadine électrique, qui a notamment cartonné sur le marché chinois en dépassant les 50 000 exemplaires vendus rien qu'en décembre 2021. Pour faire simple, aucun autre véhicule électrique n'a égalé une telle performance en 30 jours seulement. Au total et sur toute l'année 2021, 395 451 Wuling Hong Guang Mini EV ont trouvé preneur.

Du côté du constructeur américain, la Tesla Model 3 a dépassé les 500 000 unités vendues en 2021, ce qui fait d'elle la voiture électrique la plus vendue pour la 4e année consécutive depuis 2018. Quant à la Model T, EV-Volumes estime ses ventes annuelles à plus de 410 000 exemplaires en 2021.

Source : InsideEV's