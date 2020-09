Intel lance ses processeurs Tiger Lake de 11e génération, la nouvelle référence des PC ultraportables

Intel vient de présenter ses processeurs Tiger Lake de 11e génération pour les PC ultraportables. Ils intègrent la nouvelle famille de GPU Xe Graphics d’Intel pour des performances jamais égalées sur le segment des ultrabooks. Intel promet 2 fois plus de puissance pour les designers et les gamers et 20% de performances supplémentaires pour les tâches bureautiques.

Comme on s’y attendait depuis début août, Intel a bien tenu une conférence virtuelle le 2 septembre en début de soirée. Les nouveaux processeurs Tiger Lake de 11e génération ont été officialisés. La gamme est compoée de 5 références UP3 (anciennent U-Series) et UP4 (anciennement Y-Series), toutes conçues pour les PC fins, ultra-légers et à faible consommation.

Les nouveaux CPU se distinguent par deux nouveautés majeures : l’intégration de la nouvelle architecture Xe Graphics pour la partie GPU et la compatibilité avec la toute nouvelle plateforme Intel Evo qui garantit des spécifications techniques de pointe pour les ultraportables.

Intel Tiger Lake : une gravure en 10 nm, mais des gains de performances non négligeables

La nouvelle gamme de processeurs Intel Core de 11e génération exploite toujours un nœud de gravure en 10nm, comme les Intel Ice Lake 10e génération, mais elle passe à l’architecture Willow Core et à un nouveau processus de gravure « SuperFin 10 nm ». Ce dernier désigne une nouvelle génération de transistor qui améliore les performances de la 3D FinFET qui était utilisée jusqu’ici. Cette nouvelle technologie permet d’offrir de meilleures fréquences (jusqu’à 4,8 GHz) tout en améliorant la consommation d’énergie.

Niveau GPU, la nouvelle architecture Iris Xe Graphics promet beaucoup plus de puissance pour la partie graphique. Les designers et les gamers pas trop ambitieux pourront profiter d’une expérience plus fluide. Intel annonce des performances de jeu jusqu’à 2 fois plus élevées comparativement à la génération précédente.

« Jouez pour la première fois à Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 et d’autres jeux populaires en 1080p sur les graphiques intégrés d’Intel », explique la marque dans son communiqué. Ce nouveau GPU pourrait rivaliser avec la nouvelle GeForce MX450 de chez Nvidia, une puce graphique spécialement dédiée aux ultrabooks.

Des fréquences juqu’à 4,8 GHz pour un TDP maximal de 28W

La nouvelle gamme Intel Tiger Lake embarque neuf références, dont 5 pour la série UP3 (les processeurs les plus performants) avec en tête un Core i7-1185G7 qui offre une cadence de base à 3 GHz avec un boost pouvant grimper jusqu’à 4,8 GHz. Le deuxième CPU le plus puissant est un l’Intel Core i7-1165G7 dont les performances avaient fuité dans un benchmark il y a quelques semaines.

La gamme UP4 quant à elle est constituée de 4 processeurs basse consommation dont le plus avancé est l’Intel Core i7-1160G7 avec une fréquence de base de 1,2 GHz pouvant monter jusqu’à 4,4 GHz. Enfin, pour la connectique et la connectivité, les nouveaux CPU Tiger Lake sont compatibles avec le Wi-Fi 6, l’USB 4 et le Thunderbolt 4. L’interface PCIe 4.0 est également supportée (4 lignes maximum).

Pas de norme HDMI 2.1 au programme par contre. Ces CPU se contentent du HDMI 2.0. Pour rappel, Asus vient de présenter ses Zenbook 14, Pro, Flip S… : ses premiers ultraportables avec des processeurs Intel de 11e génération. Voici plus bas un tableau présentant les caractéristiques des 9 CPU Tiger Lake.