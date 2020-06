Intel : les performances du Core i7-1175G7 (Tiger Lake) se dévoilent, mais AMD reste meilleur

Le Intel Core i7-1175G7 « Tiger Lake » montre ce qu’il a dans le ventre via un benchmark. Le nouveau processeur à basse consommation affiche des performances nettement supérieures à celles des actuelles puces Ice Lake. Est-ce suffisant pour reprendre le dessus sur AMD ?

Alors qu’Intel vient de lancer les Comet Lake, des processeurs de 10e génération pour PC de bureau cadencés à 5,3 GHz, ce sont les nouvelles puces Tiger Lake qui font parler d’elles en ce lundi 8 juin. En effet, un benchmark dédié vient nous donner un premier indice des performances du Core i7-1165G7. Ainsi, le site 3D Mark dévoile des spécifications et des indices de performance à même de concurrencer AMD et son Ryzen 4800U.

Selon les données de ce benchmark, ce nouveau processeur destiné aux ultraportables est cadencé entre 2,8 et 4,4 GHz. Résultat, le Core i7-1165G7 affiche 11 879 points en test physique et 6 873 points en score graphique. Si l’on se fie aux capacités des précédentes puces Ice Lake gravées en 10nm, Intel opère ici une augmentation des performances CPU de l’ordre de 25%. Ce qui suggère une belle montée en puissance pour les ultraportables à venir.

Suffisant pour rattraper AMD ?

Mais ces Soc Tiger Lake parviennent-ils à tenir tête à la concurrence, en l’occurrence AMD et son Ryzen 4800 U ? Selon les données du benchmark, Intel est encore battu mais reste sur la bonne voie. En effet, le Ryzen 4800U (8 cores/16 threads) enregistre sur le même benchmark 11 917 points contre 11 879 points pour le Core i7-1165G7 (4 cores/8 threads). Le processeur de l’équipe rouge affiche des performances graphiques légèrement supérieures, à hauteur de 13%.

Pour rappel, Intel vient de franchir un cap avec la présentation de ses CPU mobiles pour gamers cadencés à 5 GHz. Sur les six nouvelles puces dévoilées, quatre d’entre elles dépassent les 5 GHz en fréquence Turbo avec jusqu’à 8 cœurs et 12 threads. Le Core i9-10980HK s’avère être le plus puissant, avec une fréquence Turbo de 5,3 GHz. De fait, il est capable d’afficher une hausse de 54% du nombre d’images par seconde dans les jeux mobiles. Plusieurs constructeurs comme Asus et Razer ont d’ores et déjà annoncé de nouveaux produits équipés de ces puces.

