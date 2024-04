Huawei veut créer une puce pour PC aussi puissante que l’Apple M3, est-ce vraiment possible ?

En pleine restrictions commerciales imposées par les États-Unis, Huawei continue de développer ses propres technologies. La firme chinoise serait en train de travailler sur une puce Kirin destinée aux PC, avec des ambitions élevées de rivaliser avec l'Apple M3.

Malgré les sanctions qui limitent son accès aux technologies et marchés occidentaux, Huawei ne cesse de chercher des moyens de maintenir sa compétitivité. Selon des rumeurs, leur dernier projet porterait sur le développement d'une puce pour PC. Et selon ces sources, elle pourrait concurrencer la puissante Apple M3. L'entreprise miserait donc sur une évolution de sa puce Kirin, déjà utilisée dans ses smartphones.

La firme exploite actuellement le modèle Kirin 9000s dans sa série Huawei Mate 60, mais vise désormais plus haut avec une nouvelle version améliorée. Ce futur modèle intégrerait huit cœurs TaiShan v130 pour la performance et un GPU Mailiang 920 de nouvelle génération. Cependant, la production de cette puce avancée pourrait être ralentie par des choix technologiques.

Huawei pourrait opter pour une gravure en 7 nm pour sa nouvelle puce

La puce en développement par Huawei est annoncée pour supporter jusqu'à 32 Go de mémoire RAM et 2 To de stockage, ce qui promet des performances élevées et une capacité de stockage substantielle pour les utilisateurs. Mais la compagnie pourrait opter pour un processus de fabrication en 7 nm proposé par SMIC. Comparé à la puce Apple M3 en 3 nm, ce choix est inférieur en termes d'efficacité énergétique. Elle pourrait donc réduire la performance de la puce afin de préserver la durée de vie de la batterie des PC. Elle serait donc moins compétitive face à ses rivales américaines.

Alternativement, l’entreprise pourrait opter pour une fabrication en 5 nm. Mais cela retarderait le projet de Huawei, car cette technologie n'est pas encore prête chez SMIC pour une production de masse. L'adaptation aux normes de performance sans compromettre la gestion thermique et l'efficacité énergétique est cruciale. La firme coréenne devra peut-être revoir la conception de cette puce pour mieux dissiper la chaleur. Mais ceci pourrait alourdir et rendre moins efficaces les appareils qui l’utiliseront. Ces choix vont donc déterminer le succès – ou non – de cette puce.

