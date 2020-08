Nvidia présente la GeForce MX450, sa carte graphique dédiée aux ultra-portables

Nvidia a dévoilé sa nouvelle carte graphique : la GeForce MX450. Digne héritière de la gamme, elle est conçue pour équiper les ultra-portables et leur apporter un coup de pouce graphique, sans toutefois proposer des performances intéressantes pour le jeu vidéo.

Nvidia veut continuer à miser le marché des ultra-portables avec sa nouvelle carte graphique GeForce MX450, qui vient accompagner sa MX350 présentée il y a quelques mois seulement. Une carte graphique peu puissante, mais qui n’est pas conçue pour l’être.

Nvidia donne peu de détails sur sa MX450, et il faudra l’avoir en main pour juger de ses performances (forcément moindre qu’un GPU classique). Tout juste sait-on qu’elle sera compatible avec l’interface mémoire GDRR6 (une première pour la gamme) et PCI Express 4.0. Elle est également compatible avec la technologie Optimus du constructeur, qui permet au PC de jongler automatiquement entre l’eGPU et le GPU pour garantir une plus grande autonomie. Nul doute que le gain de puissance sera minime et que cette carte n’est qu’une grosse mise à jour de la MX350.

Cette carte graphique MX450 veut suppléer le traditionnel eGPU, carte graphique intégrée directement dans le processeur (comme les Intel HD). AMD propose de son côté sa solution Vega. C’est un vrai plus pour les ordinateurs équipés par rapport à un simple eGPU.

Une carte d’appoint

Dédiée aux processeurs basse consommation, la carte permet d’apporter un sérieux coup de pouce à l’utilisateur qui souhaite faire du montage vidéo ou un peu de 3D. S’il est inutile d’espérer faire tourner un Flight Simulator dessus, il est toutefois possible de jouer à des titres peu gourmands en atteignant les 30 images par seconde avec les graphismes réglés en moyen. On pense notamment à des jeux comme Fortnite ou encore Overwatch.

A lire aussi – Nvidia GeForce RTX 3070 et 3080 : date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

Pour le moment, aucun PC du marché équipé avec la MX450 n’a encore été annoncé. Pour ça, il faudra attendre les conférences des constructeurs. L’IFA (virtuel) approchant à grand pas, nous pouvons nous attendre à des annonces de la part des acteurs historiques du marché dans le domaine des ultra-portables.

En ce qui concerne les cartes graphiques plus costaudes, Nvidia n’est pas en reste puisque la firme de Santa Clara s’apprête à annoncer sa nouvelle série GeForce RTX 30XX. Cette génération, que les rumeurs voient composées de la RTX 3070, de la RTX 3080 et de la RTX 3090, devrait être présentée en détail le 1er septembre, soit mardi prochain.