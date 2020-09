Ryzen : AMD pourrait passer directement des Ryzen 3000 au Ryzen 5000

AMD présentera bientôt ses prochains processeurs Vermeer sur l’architecture Zen 3. Cependant, ce ne sont pas les Ryzen 4000 qui devraient être annoncés pour remplacer la série 3000, mais les Ryzen 5000. Une rumeur cohérente, étant donné que les processeurs pour portables sont déjà estampillés 4000.

AMD va prochainement lever le voile sur ses nouveaux processeurs. Des produits attendus qui devraient introduire l’architecture Zen 3 d’AMD, nom de code Vermeer. Succédant au Ryzen 3000, ces nouveaux processeurs gravés en 7 nm devraient logiquement adopter la mention 4000. Cependant, il se pourrait bien que le constructeur américain fasse le choix de les nommer directement Ryzen 5000.

En effet, un ingénieur de la firme du nom de Patrick Schur a repéré deux processeurs AMD nommés Ryzen 9 5900X (12 cœurs) et Ryzen 7 5800X (8 cœurs). Des numérotations qui posent questions. AMD étant à la série 3000, c’est bien logiquement la série 4000 qui est attendue. La société pourrait sauter une étape dans sa numérotation pour des raisons pratiques.

Il existe déjà des processeurs Ryzen 4000, mais dédiée aux ordinateurs portables. Utilisant l’architecture Zen 2, ils pourraient créer la confusion auprès du consommateur, qui ne verrait ici qu’une version desktop de ces mêmes processeurs. Le choix d’AMD de marquer le changement de génération en passant directement à la série 5000 aurait donc du sens. Cependant, rien n’indique que ce leak va se concrétiser, AMD pouvant très bien faire le choix de rester sur la série 4000, comme attendu.

AMD a beaucoup à annoncer

Quoiqu’il en soit, le constructeur tiendra une conférence virtuelle le 8 octobre prochain. Elle devrait y annoncer sa nouvelle génération, nommée Vermeer, qui succédera à l’actuelle, Matisse. AMD a beaucoup à annoncer, puisqu’une autre conférence est d’ores et déjà prévu pour le 28 octobre prochain. Pour cette dernière, AMD mettrait l’accent sur ses nouvelles cartes graphiques, la très attendue série RX 6000. Elle devrait introduire l’architecture RDNA 2 et le ray-tracing sur les cartes du constructeur.

On peut donc s’attendre voir AMD passer directement du 3000 au 5000 sur desktop lors de son annonce qui aura lieu dans quelques semaines. En tout cas, peu importe le nom de cette nouvelle génération, elle se montre très attendue et pourrait de nouveau placer AMD devant Intel dans la course à la puissance.

Et vous, attendez-vous l'annonce d'AMD ? Allez-vous suivre la conférence en direct ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !