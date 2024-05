Intel : on connait les noms des processeurs pour PC de bureau qui arriveront en fin d’année

Les CPU Raptor Lake de la 14e génération d'Intel viennent tout juste de sortir, mais certains joueurs ont déjà les yeux rivés sur la prochaine génération du géant des puces : Arrow Lake.

Lors d'un récent événement organisé par MSI, TOPPC, l'overclocker interne d'élite de la société, a donné quelques indices alléchants sur ce que l'on peut attendre des processeurs de bureau Arrow Lake lorsqu'ils arriveront à la fin de l'année 2024. Bien que peu précis, les commentaires de TOPPC suggèrent que les processeurs de bureau Arrow Lake-S “Core Ultra 200” d'Intel seront dotés d'un contrôleur de mémoire DDR5 mis à jour qui pourrait permettre une marge d'overclocking DDR5 massive.

Les puces Raptor Lake de la génération actuelle ne supportent officiellement que la DDR5-5600, mais les overclockers ont déjà poussé les kits au-delà de la barrière de la DDR5-11000 sur des cartes mères Z790 haut de gamme. Si les rumeurs se confirment, le contrôleur de mémoire amélioré d'Arrow Lake pourrait permettre la prise en charge de vitesses supérieures à DDR5-10000 dès la sortie de l'emballage, ce qui permettrait de dépasser le plafond de 12000MT/s pour les modules DIMM overclockés.

Les puces Intel Arrow Lake se dévoilent avant l’heure

Les indications relatives à la mémoire s'alignent sur d'autres spécifications d'ordinateurs de bureau Arrow Lake qui ont déjà fait l'objet de fuites. Les puces devraient utiliser un nouveau socket LGA 1851 et un chipset de la série 800, avec jusqu'à 24 cœurs (8P+16E) sans Hyper-Threading activé. La DDR5 sera le seul type de mémoire pris en charge, sans compatibilité avec la DDR4. Nous nous attendons également à une augmentation du nombre de voies PCIe 5.0 pour le processeur et le chipset.

De plus, nous savons désormais grâce au leaker Raichu que les premières puces à être lancées pour la série Arrow Lake seront les Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et Core Ultra 245K. Si ces noms vous paraissent compliqués, vous pouvez aller lire notre article dans lequel on vous explique comment vous y retrouver.

Après cela, on s’attend à voir arriver davantage de puces non-K, c’est-à-dire des puces qui ne sont pas compatibles avec l’overclocking. Ces nouveaux processeurs devraient arriver dès la fin de l’année 2024, mais on vous tiendra évidemment au courant.