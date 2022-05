Intel Alder Lake i7-12800HX : des gains de performances décevants, d’après les premiers benchmarks

Intel a lancé il y a quelques jours de nouveaux processeurs surpuissants pour les PC portables gamers, dont le Core i7-12800HX. La puce n’est toujours pas disponible sur le marché, mais de premiers benchmarks ont déjà dévoilé ses performances.

Nos confrères chinois de Golden Pig Upgrade Pack ont déjà pu mettre la main sur la nouvelle puce Intel Core i7-12800HX de la 12e génération Alder Lake d’Intel. Pour rappel, le CPU HX possède à lui seul 16 lignes Gen5 pour le GPU et 4 lignes pour les SSD Gen4. Le chipset ajoute encore 16 lignes Gen4 et 12 lignes Gen3.

Golden Pig Upgrade Pack a comparé les performances de deux ordinateurs Lenovo Legion Y9000 avec 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, et une RTX 3070 Ti. La seule différence entre les deux machines : l’une est propulsée par le nouveau Core i7 12800HX, tandis que l’autre est équipé d’un Core i7-12700H plus traditionnel.

Lire également : Intel surpasse AMD même avec les processeurs Alder Lake les moins puissants, ces benchmarks le prouvent

Le i7-12800HX n’est pas beaucoup plus rapide que le i7 12800HX selon ces benchmarks

Grâce à ses 16 cœurs et ses niveaux de puissance PL1 et PL2 compris entre 125 W et 175 W, on s’attendait à ce que la nouvelle puce d’Intel soit beaucoup plus rapide que sa petite sœur, qui doit se contenter de 14 cœurs et de niveaux de puissances compris entre 115 et 135 W, mais ce n’est finalement pas le cas.

D’après les benchmarks de Golden Pig Upgrade Pack, le gain de performances sur la nouvelle puce est assez insignifiant. En effet, le CPU i7-12800HX offre le même rendement en single-core dans les benchmarks liés au processeur. Côté gaming, les performances pour les jeux n'ont pas produit d'améliorations notables, à l'exception de certains AAA qui ont droit à quelques FPS supplémentaires avec la nouvelle puce.

Seuls les scores multicœurs ont augmenté d’environ 15 %, ce qui n’est pas surprenant étant donné les deux cœurs supplémentaires dont profite le i7-12800HX. Si vous comptez utiliser votre ordinateur pour du gaming, il n’est donc pas très pertinent d’opter pour ce nouveau processeur. Le i7-12700H qui avait été lancé au début de l’année propose des performances très similaires, et sera surtout beaucoup plus abordable.

Source : Zhuanlan